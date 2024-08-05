Митинг под ТЦК в Ковеле: полиция открыла два уголовных производства

Правоохранители открыли два уголовных производства по факту митинга перед зданием ТЦК в городе Ковель Волынской области.

Уточняют, что митинг состоялся 3 августа правоохранители получили сообщение, что возле помещения местного ТЦК и СП собрались несколько десятков человек, которые выражают недовольство работой подразделения ВСУ.

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"По факту инцидента в Ковеле 3 августа открыто два уголовных производства", – говорится в сообщении.

В частности, дела возбудили:

по части 1 статьи 295 – призывы к совершению действий, угрожающих общественному порядку);

и частью 1 статьи 293 – групповое нарушение общественного порядка Уголовного Кодекса Украины.

Отмечают, что сейчас правоохранители продолжают устанавливать участников инцидента, опрашивать очевидцев и выяснять другие детали происшествия. Полицейские добавили, что следственные действия продолжаются.

Что известно о ситуации

3 августа жители города Ковель устроили акцию протеста из-за якобы незаконного задержания 3 мужчин, которые ехали на авто. Митингующие пытались силой проникнуть в здание ТЦК и требовали отпустить задержанных.

Руководство Волынского областного ТЦК отреагировало на ситуацию и объяснило, что мужчин действительно доставили в ТЦК из-за отсутствия военно-учетных документов. На них наложили административные взыскания и направили на прохождение военно-врачебной комиссии.

В ТЦК добавили, что "призывы к бунту, которые распространились по социальным сетям были замечены враждебными пропагандистскими каналами, которые удачно использовали это в своих целях".

. Обновленный закон о мобилизации предусматривает, что все военнообязанные, призывники и резервисты в возрасте от 18 до 60 лет должны были до 16 июля обновить свои данные.