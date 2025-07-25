"Все как в книжке": массовые митинги против закона на самом деле укрепляют имидж Украины в мире

Российские пропагандисты радуются, что в Украине проходят митинги на фоне принятого законопроекта по НАБУ и САП. Они отчитываются об этих событиях в соцсетях, пытаясь показать, что в нашей стране все плохо и сделать из Зеленского диктатора.

Об этом в эфире 24 Канала отметил доктор философии, политический аналитик Андрей Городницкий, однако уточнив, что рядовые россияне удивляются, что украинцы даже во время войны могут себе позволить митинги в стране, которая защищается, а они, в стране, которая нападает – нет.

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Что сейчас своими митингами демонстрирует Украина?

В ближайшее время Путин планирует ограничить права своих граждан пользоваться соцсетями, усилить власть ФСБ. Россияне осознают, что внутри России происходит что-то не то, а демократия давно отсутствует.

Если говорить о митингах в Украине, то, как предположил политический аналитик, в определенной степени это может сыграть на пользу нашему государству. Когда ВР приняла законопроект №12414, то, по словам Городницкого, весь мир немного вздрогнул и усомнился в наличии в Украине демократии и необходимости в дальнейшем поддерживать нашу страну.

Однако если Зеленский сделает то, о чем сказал, и вернет все как было, то окажется, что Украина демократическим методом даже во время войны смогла отстоять свои права и так называемый "диктатор", кем Зеленского сейчас некоторые называют, услышал свой народ и сделал то, что тот требовал.

Это выглядит все как в книжке демократии. Мы показали миру, что у нас действительно есть демократия, за нашу страну стоит бороться, что мы не страна третьего мира с диктатором у власти, о чем говорят ультраправые из США, Франции, Германии, Польши, Венгрии, Словакии,

– подчеркнул Городницкий.

По его словам, все они очень надеялись на то, что в Украине из-за митингов все пойдет наперекосяк, что после них будет попытка сбросить власть. Политический аналитик объяснил, что митингующие второй вариант воплотить не планировали, а лишь показывают, что способны защищать свои права и открыто выражать мнение.

Отметим, что советник главы ОПУ Михаил Подоляк озвучил, что власть услышала протестующих, а президент Украины Владимир Зеленский уже отреагировал на митинги, которые проходят в ряде городов. В ОПУ рассказали о деталях законопроекта по НАБУ и САП, который украинский лидер подготовил для усиления независимости этих структур на фоне протестов.