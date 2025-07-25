Про це в етері 24 Каналу зазначив доктор філософії, політичний аналітик Андрій Городницький, однак уточнивши, що пересічні росіяни дивуються, що українці навіть під час війни можуть собі дозволити мітинги в країні, яка захищається, а вони, у країні, яка нападає – ні.

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Що зараз своїми мітингами демонструє Україна?

Найближчим часом Путін планує обмежити права своїх громадян користуватись соцмережами, посилити владу ФСБ. Росіяни усвідомлюють, що всередині Росії відбувається щось не те, а демократія давно відсутня.

Якщо брати до уваги мітинги в Україні, то, як припустив політичний аналітик, певною мірою це може зіграти на користь нашій державі. Коли ВР ухвалила законопроєкт №12414, то, зі слів Городницького, увесь світ трохи здригнувся та засумнівався у наявності в Україні демократії та необхідності надалі підтримувати нашу країну.

Однак якщо Зеленський зробить те, про що сказав, і поверне все як було, то виявиться, що Україна демократичним методом навіть під час війни змогла відстояти свої права і так званий "диктатор", ким Зеленського нині дехто називає, почув свій народ і зробив те, що той вимагав.

Це виглядає все як у книжці демократії. Ми показали світу, що в нас дійсно є демократія, за нашу країну варто боротися, що ми не країна третього світу з диктатором при владі, про що говорять ультраправі з США, Франції, Німеччини, Польщі, Угорщини, Словаччини,

– наголосив Городницький.

З його слів, всі вони дуже сподівалися на те, що в Україні через мітинги все піде шкереберть, що після них буде спроба скинути владу. Політичний аналітик пояснив, що мітингувальники другий варіант втілити не планували, а лише показують, що здатні захищати свої права та відкрито висловлювати думку.

Зазначимо, що радник глави ОПУ Михайло Подоляк наголосив на тому, що влада почула протестувальників, а президент України Володимир Зеленський вже відреагував на мітинги, які проходять у низці міст. В ОПУ розповіли про деталі законопроєкту щодо НАБУ і САП, який український лідер підготував задля посилення незалежності цих структур на тлі протестів.