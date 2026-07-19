Об этом в эксклюзивном интервью 24 Каналу рассказала журналистка украинской службы "Голоса Америки" Мария Ульяновская, добавив, что при этом от американских чиновников – ни от республиканцев, ни от демократов, ни от представителей администрации – комментариев по этому поводу не поступало, поскольку это считается сугубо внутренним вопросом Украины.

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Для официальных лиц США, как пояснила журналистка, было бы неправильно указывать Украине, кого назначать на правительственные должности. Но среди аналитиков, знакомых с Федоровым и украинским контекстом, царило непонимание.

Эндрю Даниери, заместитель директора Евразийского центра Атлантического совета, довольно известного аналитического центра, назвал это "автоголом" президента Украины и обратил внимание, что речь идет о министре-реформаторе, хорошо известном на Западе, с хорошим знанием английского. Очень много непонимания того, что происходит и почему. Есть осознание того, что сейчас в Украине очень много хаоса, который не нужен

– отметила Ульяновская.

Она указала на то, что в последние месяцы Киеву удалось изменить дискурс в Соединенных Штатах о том, что Украина начинает побеждать на поле боя и ослаблять Россию. Параллельно обсуждается вероятность принятия американского санкционного закона (законопроект сенаторов Грэма и Блюменталя). Однако внутренняя нестабильность в Украине, по мнению Ульяновской, сводит этот эффект на нет.

Полное интервью Ульяновской: смотрите в видео