Это спровоцировал Навроцкий: почему митинги в Польше в поддержку украинцев приведут к чему-то

В Польше в течение нескольких дней проходили демонстрации. Люди вышли на улицы больших городов, требуя лучшего отношения к украинцам и другим национальным меньшинствам; такие митинги прошли в 22 городах.

Стоит напомнить слова президента Польши Кароля Навроцкого, который инициировал очередную эскалацию после решения взять у Владимира Зеленского орден "Белого орла". Как отметил в эфире 24 Канала главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Ус, он заявил, что поляки должны быть на стороне тех, кто выступает против наших врагов.

Как дальше строить отношения между Украиной и Польшей

Понятно, что Россия является врагом для всей Европы, в том числе и для Польши. А именно украинцы сегодня противостоят россиянам. Фактически это и есть направление дискурса украино-польских отношений.

По словам эксперта, сегодня с поляками нужно определиться с тем, что у нас, безусловно, были сложные страницы истории. Но следует отделить то, что было на самом деле, от того, что нам навязывали.

Ведь уже неоднократно находились документы, связанные с советской властью, где излагались идеологические установки о том, что нужно разжигать конфронтацию между поляками и украинцами, чтобы они ненавидели друг друга. А в Москве они должны были видеть арбитра, рефери, который будет разрешать эти споры.

Азербайджан, Армения, Грузия в своих вопросах также обращались к Москве. Кишинев, Молдова обращались по поводу Приднестровья. Это был нормальный подход Советского Союза: главное – создать ситуацию, при которой у вас будет монополия на разрешение споров, и все будут зависеть от вас,

– подчеркнул Иван Ус.

То есть нам с поляками следует действительно определить, где проблемы были реальными, а где все было надумано. И в память о реальных проблемах где-то на границе Польши и Украины построить, возможно, церковь, возможно, костел, определиться с архитектурой, но важно, чтобы это было в память о жертвах с обеих сторон. Так же когда-то поступили во Франции.

"И как в Париже в базилике Сакре-Кер написано "Здесь похоронены французы“, так и нам с поляками нужно найти какой-то термин, который нас объединит, и подчеркнуть, что здесь погибли европейцы. Поскольку и мы, и Польша считаем себя частью Европы. Это подчеркнет, что конфронтация между ними была спровоцирована извне", – добавил Иван Ус.

Можно ли уладить недоразумения с поляками: смотрите видео

Нужно выходить на подобную траекторию разрешения ситуации, ведь понятно, что история всегда будет определять определенное поведение. И самое главное, чтобы история не решала, что нам делать в будущем. Ее, конечно, нужно помнить, но строить отношения на новых реалиях.