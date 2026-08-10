Варто нагадати слова президента Польщі Кароля Навроцького, який почав чергову ескалацію після рішення забрати орден "Білого орла" у Володимира Зеленського. Як зауважив 24 Каналу головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус, він сказав, що поляки мають бути з тими, хто проти наших ворогів.

Як далі будувати стосунки Україні та Польщі

Зрозуміло, що Росія є ворогом для всієї Європи, зокрема і Польщі. А саме українці сьогодні протистояти росіянам. Фактично це і є напрямок дискурсу україно-польських відносин.

За словами експерта, сьогодні з поляками треба визначитися з тим, що у нас безумовно були складні сторінки історії. Але слід відділити те, що було насправді, від того, що нам нав'язували.

Бо вже неодноразово знаходилися документи, пов'язані з радянською владою, де писали ідеологічні установки, що треба вносити конфронтацію між поляками та українцями, щоб вони ненавиділи один одного. А в Москві вони мали бачити арбітра, рефері, який вирішуватиме ці суперечки.

Азербайджан, Вірменія, Грузія у своїх питаннях також бігли до Москви. Кишинів, Молдова бігла по Придністров'я. Це був нормальний підхід Радянського Союзу: головне – створити ситуацію, за якої ви матимете монополію на вирішення суперечок і всі будуть залежати від вас,

– наголосив Іван Ус.

Тобто нам з поляками слід дійсно визначити, де реальні були проблеми, а де було все надумано. І на пам'ять про реальні проблеми десь на кордоні Польщі і України побудувати, можливо, церкву, можливо, костелоцеркву, визначитися з архітектурою, але важливо, щоб це було у пам'ять про жертв з обох боків. Так само колись зробили у Франції.

"І як у Парижі в базиліці Сакре-Кер написано "Тут поховані французи", так і нам з поляками треба знайти якийсь термін, який нас об'єднає, і підкреслити, що тут загинули європейці. Оскільки і ми, і Польща вважаємо себе частиною Європи. Це підкреслить, що конфронтація між ними була інспірована ззовні", – додав Іван Ус.

Чи можна владнати непорозуміння з поляками: дивіться відео

Треба виходити на подібну траєкторію розв'язання ситуації, адже зрозуміло, що історія завжди визначатиме певну поведінку. І найголовніше, щоб історія не вирішувала, що нам робити в майбутньому. Її, звісно, треба пам'ятати, але будувати стосунки на нових реаліях.