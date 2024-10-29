В столице Грузии протестующие прогнали журналистов прокремлевских СМИ
В Тбилиси протестующие прогнали журналистов прокремлевских изданий "РИА Новости" и "Известий" с митинга против объявленных итогов парламентских выборов.
Об этом сообщили вышеуказанные российские издания в своих телеграмм-каналах, информирует 24 Канал.
Смотрите также Тысячи людей под правительством и неприязненная встреча Орбана: что происходило на акции протеста в Грузии
Протестующие в Тбилиси прогнали российских журналистов
Российское издание "РИА новости" вечером написало, что их журналист пострадал из-за того, что якобы над его ухом протестующие включили громкоговоритель на большой мощности. По словам самого медийщика, протестующие возмутились, услышав русскую речь.
Корреспондент упал от звукового удара, после чего полицейские поймали такси и отправили его в отель.
Как протестующие в Тбилиси прогнали российских медийщиков: смотрите видео
Протестующие в Тбилиси прогнали российских журналистов: смотрите видео
Также протестующие в Тбилиси заставили покинуть площадь возле парламента Грузии и корреспондента российского издания "Известия".
Правоохранители попросили медийщика сесть в такси и уехать, чтобы не обострять ситуацию.
В столице Грузии протестующие прогнали журналистов из России: смотрите видео