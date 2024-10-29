В столице Грузии протестующие прогнали журналистов прокремлевских СМИ

В Тбилиси протестующие прогнали журналистов прокремлевских изданий "РИА Новости" и "Известий" с митинга против объявленных итогов парламентских выборов.

Об этом сообщили вышеуказанные российские издания в своих телеграмм-каналах, информирует 24 Канал.

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Протестующие в Тбилиси прогнали российских журналистов

Российское издание "РИА новости" вечером написало, что их журналист пострадал из-за того, что якобы над его ухом протестующие включили громкоговоритель на большой мощности. По словам самого медийщика, протестующие возмутились, услышав русскую речь.

Корреспондент упал от звукового удара, после чего полицейские поймали такси и отправили его в отель.

Как протестующие в Тбилиси прогнали российских медийщиков: смотрите видео

Протестующие в Тбилиси прогнали российских журналистов: смотрите видео

Также протестующие в Тбилиси заставили покинуть площадь возле парламента Грузии и корреспондента российского издания "Известия".

Правоохранители попросили медийщика сесть в такси и уехать, чтобы не обострять ситуацию.

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