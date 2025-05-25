На параллельных улицах поддержка разных кандидатов: эксклюзивные детали с маршей в центре Варшавы

В Польше 1 июня пройдет второй тур выборов, где сойдутся кандидаты Рафал Тшасковский ("Гражданская платформа") и Кароль Навроцкий ("Право и справедливость"). Мэр Варшавы во время первого тура получил больше всего голосов – 31,36%, второй кандидат – 29,54%. В Варшаве одновременно проходят марши в поддержку обоих.

Об этом сообщила корреспондентка 24 Канала София Назаренко, отметив, что столица Польши символически разделилась, два митинга проходили на параллельных улицах.

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О чем говорил Навроцкий в обращении

Участие в маршах в центре Варшавы приняли сторонники партии "Право и справедливость" и ее кандидата в президенты Кароля Навроцкого, а также те, кто поддерживают политсилу "Гражданская платформа" и ее представителя на выборах – Рафала Тшасковского.

Марш в поддержку Навроцкого стартовал возле Варшавской пальмы, он прошел по улице Новый Свет до Замковой площади. Участники несли польские флаги, а также были видны религиозные символы. На части плакатов можно было увидеть антиевропейские и антимигрантские лозунги,

– рассказала Назаренко.

В толпе был замечен лидер партии "Право и справедливость" Ярослав Качинский. Со сцены выступил кандидат в президенты от этой партии – Кароль Навроцкий. В своем обращении к полякам он отметил, что выступает за безопасную Польшу. В его понимании это предполагает, чтобы в стране не было нелегальных мигрантов, была надежная защита границ и продовольственная безопасность.

Кто пришел поддержать Тшасковского

Марш в поддержку кандидата от политической партии "Гражданская платформа" Рафала Тшасковского начался с Банковой площади и завершился на площади Конституции, где он также выступил с обращением к полякам. Мэр Варшавы в основном говорил об инклюзивности и единстве Польши. Атмосфера на марше в поддержку Тшасковского была заметно другой.

Участники несли многочисленные флаги ЕС, кое-где видно было символику ЛГБТК сообщества, это контрастирует с увиденным на марше Кароля Навроцкого, где преобладала больше религиозная и национальная риторика,

– рассказала корреспондентка 24 Канала.

На митинге сторонников Тшасковского присутствовал премьер-министр Польши Дональд Туск, а также ключевые представители правительственной коалиции (Магдалена Беят и Шимон Головня), они не прошли во второй тур, но сейчас отдают свою поддержку Рафалу Тшасковскому. Как и новоизбранный президент Румынии Никушор Дан, который прибыл в Варшаву с рабочим визитом 25 мая и присоединился к шествию.

Согласно подсчетам премьер-министра Польши в марше в поддержку Тшасковского приняли участие более полмиллиона людей. В свою очередь на митинг Навроцкого, как сообщили його организаторы, пришло ориентировочно 200 тысяч.