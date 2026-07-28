Зеленский дал интервью об изменениях в правительстве: политолог сказал, удовлетворит ли это митингующих

Президент Украины в интервью Sky News попытался объяснить, почему он уволил Михаила Федорова с должности министра обороны. Его доводы вызвали волну саркастических комментариев в соцсетях. Скорее всего, Зеленский принял для себя решение не откатывать ситуацию.

Такое мнение в эфире 24 Канала высказал политолог Игорь Рейтерович, отметив, что, на его взгляд, вряд ли сейчас шансы Федорова вернуться на свой пост высоки.

Что для Зеленского означает вернуть Федорова

Президент длительное время не будет находиться в Украине из-за запланированных визитов в Великобританию, США, возможно, состоятся и другие, что, по мнению политолога, будет иметь определенное влияние. Ведь когда лидера государства нет на месте, он, очевидно, не может принимать решения. И в Офисе президента, как предположил Рейтерович, есть надежда, что протестующие устанут, разойдутся.

Тем более что он демонстративно показывает постоянно, что и главнокомандующий, и и.о. министра обороны уже максимально работают и работают. Относительно главкома вообще вопросов нет – уже налаживается эффективное сотрудничество. Я убежден, что у них никаких проблем не будет относительно коммуникации, потому что Облако тоже военное и прекрасно все это понимает,

– озвучил Рейтерович.

Он продолжил, что сегодня Зеленский всячески показывает, что он сделал максимум и предложена им другая вакансия для Федорова, но она не такая, какую он хотел бы. Для Михаила Федорова, как отметил политолог, ситуация выглядит несколько патовой, потому что у него вариантов не так много. Либо принять предложение президента, либо переходить в оппозицию к нему, начинать заниматься общественно-политической деятельностью. Но, как предположил Рейтерович, он не слишком готов к этому.

Поэтому, возможно, придется принимать решение и все же соглашаться на определенные должности, предложенные президентом Украины. Если речь пойдет о вице-премьере по вопросам развития технологий и Федоров будет там, например, отвечать практически за то, чем он занимался в Минобороны. То есть несколько разделят функции между министерством и этим вице-премьером,

– объяснил Рейтерович.

Зеленскому с политической точки зрения, как считает политолог, сейчас вернуть Федорова на должность главы Минобороны – это расписаться в собственной несостоятельности, недееспособности и нанести серьезный удар по имиджу. К этому он, как подчеркнул Рейтерович, сейчас не готов.

Об управленческом кризисе, протестах и кадровых решениях: смотрите в видео

Шанс на возвращение Федоров потерял за 3 дня

Михаил Федоров после предложения Владимира Зеленского категорически заявил, что рассматривает для себя только должность министра обороны, потому что именно он может предоставить ему реальные полномочия по реализации его плана завершения войны. Комментируя такое заявление, политолог указал, что Федорова можно понять, потому что он поработал в этой сфере, уже знает об определенных механизмах, и он, очевидно, под эти механизмы всю свою работу подстраивал.

Оптимальным вариантом, вероятно, было бы его возвращение на должность министра обороны. Надо отметить, что если мы возьмем тех министров обороны, которые были во времена президентства Зеленского, Федоров является лучшим с точки зрения деятельности. Но не стоит забывать о том, что он пришел в министерство, в котором с бюрократической точки зрения порядок в определенной степени привел Шмигаль после Умерова,

– напомнил политолог.

По словам Рейтеровича, шанс на возвращение Федорова был упущен в течение 3 дней. Он, предположил политолог, переоценил свои силы и думал, что президент под давлением обстоятельств и протестов украинцев вернет его на должность. Но этого не вышло.

Относительно митингов, Рейтерович объяснил, что они могут очень долго продолжаться, но очевидно, что с каждым разом у людей активность, по его убеждению, будет постепенно спадать. К тому же наблюдается определенная информационная кампания по Федорову, по нему наносятся ответные удары.

Часть граждан будет ставить вопрос, что если он думает о государстве, пусть согласится на то, что ему предлагают, но попытается максимум выжать из этого. Если работа будет эффективна, то можно будет рассмотреть его возвращение в Минобороны. Политически это очень сложно выглядит. Но единственное, что можно констатировать – власть после этого не закончившегося управленческого кризиса более сильной не вышла. Она вышла слабее,

– считает политолог.

Вместо Федорова выполняет обязанности главы Минобороны Евгений Хмара, ранее руководившего СБУ. Политолог подчеркнул, что он человек с безупречной репутацией, к которому вообще никаких вопросов не может быть очевидно, что в СБУ он был на своем месте. Проблема теперь, по мнению Рейтеровича, в том, что должность министра предполагает обычно скучную, бюрократическую работу.

Человек пришел из СБУ, где уже есть определенная вертикаль и там четко все указания выполняются, как в ВСУ, например. А в министерстве есть департаменты, живущие своей жизнью. Они не одного министра съели. Поэтому здесь есть проблема и ее придется решать,

– заметил Рейтерович.

Подытоживая, он высказал мнение, что возможно, связка в виде вице-премьер-министра Федорова и министра обороны, но четким разведением полномочий, например, Минобороны занималось бы общим обеспечением, вопросом мобилизации, а Федоров – дронами и технологиями, дала бы определенный эффект.