Таку думку в етері 24 Каналу висловив політолог Ігор Рейтерович, зазначивши, що, на його погляд, навряд чи зараз шанси Федорова повернутися на свою посаду є високими.

Що для Зеленського означатиме повернути Федорова

Президент тривалий період не перебуватиме в Україні через заплановані візити до Великої Британії, США, можливо, відбудуться й інші, що, на думку політолога, матиме певний вплив. Адже коли лідера держави немає на місці, він, очевидно, не може ухвалювати якісь рішення. І в Офісі президента, як припустив Рейтерович, є сподівання, що протестувальники втомляться, розійдуться.

Тим більше, що він демонстративно показує постійно, що і головнокомандувач, і в.о. міністра оборони вже максимально в роботі й працюють. Щодо головкома взагалі питань немає – вже налагоджується ефективна співпраця. Я переконаний, що в них ніяких проблем не буде щодо комунікації, тому що Хмара теж військовий і прекрасно все це розуміє,

– озвучив Рейтерович.

Він продовжив, що сьогодні Зеленський усіляко показує, що він зробив максимум і є запропонована ним інша вакансія для Федорова, але вона не така, яку той хотів би. Для Михайла Федорова, як зазначив політолог, ситуація виглядає дещо патовою, тому що в нього варіантів не так багато. Або прийняти пропозицію президента, або переходити в опозицію до нього, починати займатися громадсько-політичною діяльністю. Але, як припустив Рейтерович, він не надто до цього готовий.

Тому, можливо, доведеться ухвалювати рішення і все ж таки погоджуватися на певні посади, які пропонував президент України. Якщо йтиметься про віцепрем'єр-міністра з питань розвитку технологій і Федоров буде там, наприклад, відповідати практично за те, чим він займався в Міноборони. Тобто дещо розділять функції між міністерством і цим віцепрем'єром,

– пояснив Рейтерович.

Зеленському з політичного погляду, як вважає політолог, наразі повернути Федорова на посаду очільника Міноборони – це розписатися у власній неспроможності, недієздатності та завдати собі серйозного удару по іміджу. На це він, як підкреслив Рейтерович, зараз не готовий.

Про управлінську кризу, протести й кадрові рішення: дивіться у відео

Шанс на повернення Федоров втратив за 3 дні

Михайло Федоров після пропозиції Володимира Зеленського категорично заявив, що розглядає для себе тільки посаду міністра оборони, бо саме вона може надати йому реальні повноваження для реалізації його плану завершення війни. Коментуючи таку заяву, політолог вказав на те, що Федорова можна зрозуміти, тому що він попрацював у цій сфері, вже знає про певні механізми, і він, очевидно, під ці механізми всю свою роботу підлаштовував.

Оптимальним варіантом, мабуть, було б його повернення на посаду міністра оборони. Треба зазначити, що якщо ми візьмемо тих міністрів оборони, які були за часів президентства Зеленського, Федоров є найкращим з погляду на діяльність. Але не варто забувати про те, що він прийшов в міністерство, в якому з бюрократичної погляду лад певною мірою навів Шмигаль після Умєрова,

– нагадав політолог.

Зі слів Рейтеровича, шанс на повернення Федорова був втрачений упродовж 3 днів. Він, як припустив політолог, переоцінив свої сили і думав, що президент під тиском обставин і протестів українців поверне його на посаду. Але цього не відбулося.

Щодо мітингів, Рейтерович пояснив, що вони можуть дуже довго продовжуватися, але очевидно, що з кожним разом у людей активність, за його переконанням, буде поступово спадати. До того ж спостерігається певна інформаційна кампанія щодо Федорова, по ньому завдаються відповідні удари.

Частина громадян ставитиме питання, що якщо він думає про державу, то хай погодиться на те, що йому пропонують, але спробує максимум витиснути з цього. Якщо там робота буде ефективна, то можна буде розглянути його повернення у Міноборони. Політично все це дуже складно виглядає. Але єдине, що можна констатувати – влада після цієї управлінської кризи, яка не закінчилася, сильнішою не вийшла. Вона вийшла слабкішою,

– вважає політолог.

Замість Федорова наразі виконує обов'язки очільника Міноборони Євген Хмара, який раніше керував СБУ. Політолог наголосив, що він людина з бездоганною репутацією, до якого взагалі жодних питань не може бути й очевидно, що в СБУ він був на своєму місці. Проблема тепер, на погляд Рейтеровича, в тому, що посада міністра передбачає зазвичай нудну, бюрократичну роботу.

Людина прийшла з СБУ, де вже є певна вертикаль і там чітко всі вказівки виконуються, як у ЗСУ, наприклад. А в міністерстві є департаменти, які живуть своїм життям. Вони не одного міністра з'їли. Тому отут є проблема і її доведеться розв'язувати,

– зауважив Рейтерович.

Підсумовуючи, він висловив думку, що можливо, зв'язка у вигляді віцепрем'єр-міністра Федорова і міністра оборони, але чітким розведенням повноважень, наприклад, Міноборони опікувалось би загальним забезпечення, питанням мобілізації, а Федоров – дронами й технологіями, дала б певний ефект.