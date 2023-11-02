Должны принадлежать церкви и общине: Садовый обратился к Госспецсвязи из-за Митрополичьих садов

Во Львове разгорелся скандал вокруг Митрополичьих садов. Городской голова Андрей Садовый отмечает, что они должны принадлежать церковь и общине, а не Госспецсвязи.

Андрей Садовый отметил, что территория у церкви Юры всегда принадлежала Украинской греко-католической церкви. Исключением были только советские времена. Тогда ее использовали террористы другим способом, обустроив там радиобашни, глушившие сигналы "Голоса Америки" и "Радио Свободы".

Читайте также Брусчатка может подвинуться: как соединить сохранение наследия и безбарьерность во Львове

Садовый возмущен решением суда

Городской голова отметил, что только в 2020 году городские власти вернули участок, который также называют Митрополичьими садами, церкви. В то же время он добавил, что был удивлен, когда увидел, что Государственная служба специальной связи подала иск в суд, чтобы землю забрать обратно.

Сначала я думал, что это недоразумение, но когда начинают появляться здесь посредники от застройщиков, которые думают, можно ли застроить эту землю – у меня это вызывает шок. К сожалению, суд удовлетворил этот иск,

– отметил он.

Андрей Садовый добавил, что решение суда обжаловали. Он подчеркнул, что это "глупота со стороны Госспецсвязи" и что она должна остановиться. Служба имеет отозвать иск и забыть о Митрополичьих садах, принадлежащих церкви. Мэр добавил, что другого использования соответствующего земельного участка, кроме как для нужд церкви, "не может быть".

Сегодня, 2 ноября, во время сессии Львовского городского совета городской голова совместно с депутатами обратились к президенту Украины, председателю Верховной Рады Украины, премьер-министру с просьбой "остановить это безобразие".

Львов становится более безбарьерным

Заметим, что на площади Рынок начали снимать брусчатку и перекладывать ее после шлифовки. Это делают для того, чтобы люди с инвалидностью могли свободно чувствовать себя в самом центре Львова. Обратим внимание, что работы выполняются не на средства городского бюджета.

"В первую очередь, все эти работы выполняются за внебюджетные средства. То есть есть грантодатели – иностранные компании, украинцы, которые готовы давать средства только на это. К примеру, их интересует инклюзия и они не хотят или не могут давать средства на разные милитарные вещи", – пояснил мер.

По словам Андрея Садового, страны-партнеры помогают, чтобы люди с инвалидностью, в частности ранены военные имели возможность с комфортом передвигаться по Львову.