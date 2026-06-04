Кокаиновый скандал в РПЦ: в машине митрополита Илариона нашли наркотики

Полиция Чехии официально подтвердила, что белый порошок, изъятый во время обыска автомобиля митрополита Русской православной церкви Илариона, оказался кокаином. Несмотря на громкий скандал и расследование, священнослужитель уже вернулся в Россию.

Тем временем руководство РПЦ приняло решение перевести митрополита на новое место служения в Бразилию. Об этом пишет Deník N.

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Что известно о найденных наркотиках и расследовании?

В Чехии обнародовали результаты экспертизы вещества, которое правоохранители обнаружили в автомобиле митрополита Русской православной церкви Илариона (Григория Алфеева).

Как сообщила пресс-секретарь полиции Центрально-Чешского края Мартина Рихтерова, исследование подтвердило, что изъятый белый порошок является кокаином. По данным следствия, речь идет о нескольких граммах наркотического вещества, которые были найдены при осмотре автомобиля священнослужителя.

Порошок изъяли и направили на лабораторный анализ после задержания митрополита. Инцидент произошел 24 мая после того, как чешские правоохранители получили анонимное сообщение о возможной перевозке запрещенных веществ. Полицейские остановили автомобиль, в котором находились Иларион и его водитель, и во время проверки обнаружили несколько контейнеров с белым порошком.

Несмотря на подтверждение факта обнаружения наркотиков, через два дня после задержания митрополита и его водителя отпустили без предъявления подозрений, залога или ограничений на выезд из страны. В конце мая священнослужитель вернулся в Москву.

Сам Иларион назвал произошедшее провокацией и продолжает отрицать любую причастность к наркотическим веществам. Аналогичной позиции придерживаются и его адвокаты.

На фоне расследования руководство Русской православной церкви приняло решение о новом назначении митрополита. Согласно указу патриарха Кирилла, Иларион будет служить в Аргентинско-Южноамериканской епархии. В частности, его направят в храмы святых апостолов Петра и Павла и Иоанна Богослова в бразильских городах Санта-Роза и Кампина-дас-Мисойнс.

Решение о переводе вызвало дополнительное внимание медиа из-за того, что Бразилия считается одним из крупнейших мировых транзитных центров поставки кокаина в Европу. По данным Европейского агентства по наркотикам, только в 2020 году правоохранительные органы изъяли 71 тонну кокаина, отправленного в Европу через бразильские порты.

В какие еще скандалы вляпывался Иларион?

Нынешний инцидент стал не первым резонансным скандалом вокруг митрополита. В 2025 году Илариона отстранили от руководства Будапештско-венгерской епархией и перевели в Карловы Вары после обвинений в сексуальных домогательствах. Тогда священнослужитель также категорически отвергал все обвинения.

Во время пребывания в Венгрии он получил венгерское гражданство и активно представлял интересы Русской православной церкви и патриарха Кирилла на международной арене.

Иларион на протяжении многих лет был одной из самых влиятельных фигур в Московском патриархате. В 2009 – 2022 годах он возглавлял Отдел внешних церковных связей РПЦ и долгое время рассматривался как один из возможных преемников патриарха Кирилла.