Уже не Паша "Мерседес", а Паша "Тесла": митрополит Лебедь намекнул, что не рад носить браслет
4 июля 2023, 12:35Читати новину українською
Скандальный митрополит Павел Лебедь заявил, что он больше не Паша "Мерседес", а Паша "Тесла". Таким образом он намекнул, что не в восторге от идеи носить электронный браслет, который нужно постоянно подзаряжать.
Соответствующее видео было распространено в сети. Свое недовольство митрополит озвучил в зале суда. Говорит, что поменять свой мерседес пришлось как раз благодаря журналистам.
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Я уже не Паша "Мерседес", я уже "Тесла". Благодаря вам поменял. Нате, вот права ее (показывая свою правую ногу в электронном браслете). Я же на подзарядке сижу постоянно,
– сказал митрополит.
Павел Лебедь заявил, что теперь Паша "Тесла": видеоСправка. Мера пресечения в виде домашнего ареста должна была закончиться до 1 июля, однако поносить браслет все-таки придется на два месяца дольше. Под домашним арестом бывшего наместника Киево-Печерской лавры митрополита УПЦ МП Павла оставил Соломенский районный суд Киева.
Павел Лебедь нарушил домашний арест: ездил на обед в Лавру
- За два дня до истечения предыдущего срока круглосуточного домашнего ареста митрополит был замечен возле Лавры. Павел Лебедь давал верующим целовать свою руку и крестил их.
- Сам митрополит не прокомментировал нарушение условий круглосуточного ареста. Его адвокат заявил, что экс-наместник "заехал пообедать" в Лавре.