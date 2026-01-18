Поддерживал Россию и молился за оккупантов: в Крыму умер бывший митрополит УПЦ МП Лазарь
- Бывший митрополит Крымский УПЦ МП Лазарь поддерживал аннексию Крыма и молился за российскую армию, за что против него ввели санкции и лишили украинского гражданства.
- Высший антикоррупционный суд Украины конфисковал имущество Лазаря, включая квартиру в Симферополе и четыре машины.
В Симферополе на 87-м году жизни скончался бывший митрополит Крымский УПЦ МП Лазарь (Ростислав Швец). Он поддержал аннексию и оккупацию Крыма Россией в 2014 году и способствовал установлению российской власти на полуострове.
Кроме этого, Лазарь использовал собственный статус для распространения среди верующих кремлевской пропаганды. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Крым.Реалии".
Что известно о митрополите Лазаре?
В субботу, 17 января, глава оккупационной власти Крыма Сергей Аксенов сообщил о смерти митрополита Лазаря. Стоит отметить, что с 1992 по 2023 годы Лазарь возглавлял Симферопольскую и Крымскую епархию, а затем – Крымскую митрополию УПЦ МП.
В 2022 году, после начала полномасштабного вторжения России в Украину, он молился за победу российской армии и помогал собирать средства на ее нужды.
В связи с этим в декабре 2022 года против Лазаря ввели санкции СНБО. В январе 2023-го указом президента Украины Владимира Зеленского клирик был лишен украинского гражданства.
Также в апреле 2024 года Высший антикоррупционный суд Украины принял решение конфисковать имущество крымского митрополита Лазаря – речь шла о квартире в Симферополе и четырех машинах.
В Черкасской области недавно обнаружили православную гимназию, основанную митрополитом УПЦ МП, которая работает без лицензии на обучение. Заведение официально зарегистрировано как ФЛП с видом деятельности "репетиторство", а директор не имеет педагогического образования.
Кроме этого, в Киеве при монастыре УПЦ МП обнаружено нелегальное учебное заведение "Перспектива", где преподают русский язык и используют советские учебники. Директор школы утверждает, что это "семейный клуб", но расследование указывает на наличие всех признаков школы.
По состоянию на декабрь 2025 года в Украине функционировало 7826 церквей УПЦ МП. Наибольшая концентрация приходов Московского патриархата наблюдается в Днепропетровской области.