Кроме этого, Лазарь использовал собственный статус для распространения среди верующих кремлевской пропаганды.

Что известно о митрополите Лазаре?

В субботу, 17 января, глава оккупационной власти Крыма Сергей Аксенов сообщил о смерти митрополита Лазаря. Стоит отметить, что с 1992 по 2023 годы Лазарь возглавлял Симферопольскую и Крымскую епархию, а затем – Крымскую митрополию УПЦ МП.

В 2022 году, после начала полномасштабного вторжения России в Украину, он молился за победу российской армии и помогал собирать средства на ее нужды.

В связи с этим в декабре 2022 года против Лазаря ввели санкции СНБО. В январе 2023-го указом президента Украины Владимира Зеленского клирик был лишен украинского гражданства.

Также в апреле 2024 года Высший антикоррупционный суд Украины принял решение конфисковать имущество крымского митрополита Лазаря – речь шла о квартире в Симферополе и четырех машинах.

