Окрім цього, Лазар використовував власний статус для поширення серед вірян кремлівської пропаганди. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Крим.Реалії".
Що відомо про митрополита Лазаря?
У суботу, 17 січня, очільник окупаційної влади Криму Сергій Аксьонов повідомив про смерть митрополити Лазаря. Варто зазначити, що з 1992 по 2023 роки Лазар очолював Сімферопольську і Кримську єпархію, а потім – Кримську митрополію УПЦ МП.
У 2022 році, після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, він молився за перемогу російської армії та допомагав збирати кошти на її потреби.
У зв'язку з цим у грудні 2022 року проти Лазаря запровадили санкції РНБО. У січні 2023-го указом президента України Володимира Зеленського клірик був позбавлений українського громадянства.
Також квітні 2024 року Вищий антикорупційний суд України ухвалив рішення конфіскувати майно кримського митрополита Лазаря – йшлося про квартиру в Сімферополі та чотири машини.
УПЦ МП в Україні: останні новини
У Черкащині нещодавно виявили православну гімназію, засновану митрополитом УПЦ МП, яка працює без ліцензії на навчання. Заклад офіційно зареєстрований як ФОП з видом діяльності "репетиторство", а директорка не має педагогічної освіти.
Окрім цього, у Києві при монастирі УПЦ МП виявлено нелегальний навчальний заклад "Перспектива", де викладають російську мову та використовують радянські підручники. Директорка школи стверджує, що це "сімейний клуб", але розслідування вказує на наявність усіх ознак школи.
Станом на грудень 2025 року в Україні функціонувало 7826 церков УПЦ МП. Найбільша концентрація парафій Московського патріархату спостерігається в Дніпропетровській області.