Окрім цього, Лазар використовував власний статус для поширення серед вірян кремлівської пропаганди. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Крим.Реалії".

Що відомо про митрополита Лазаря?

У суботу, 17 січня, очільник окупаційної влади Криму Сергій Аксьонов повідомив про смерть митрополити Лазаря. Варто зазначити, що з 1992 по 2023 роки Лазар очолював Сімферопольську і Кримську єпархію, а потім – Кримську митрополію УПЦ МП.

У 2022 році, після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, він молився за перемогу російської армії та допомагав збирати кошти на її потреби.

У зв'язку з цим у грудні 2022 року проти Лазаря запровадили санкції РНБО. У січні 2023-го указом президента України Володимира Зеленського клірик був позбавлений українського громадянства.

Також квітні 2024 року Вищий антикорупційний суд України ухвалив рішення конфіскувати майно кримського митрополита Лазаря – йшлося про квартиру в Сімферополі та чотири машини.

