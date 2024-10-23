Митрополит епархии УПЦ МП на Закарпатье строит дом под Москвой, – журналист

Митрополит Хустской епархии УПЦ МП Марк имеет российское гражданство. Во время войны, которую начала Россия, он решил активно строить для себя дом недалеко от Москвы.

Такую информацию опубликовал журналист Виталий Глагола, передает 24 Канал. По его данным, дом расположен в элитном районе и стоит вне 250 тысяч долларов.

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Журналист сообщил, что руководитель Хустской Епархии, гражданин России – владыка Марк, активно занимается строительством собственного дома в России.



По данным журналиста из правоохранительных органов и слитых баз данных России, дом расположен в городе Сергиев Посад Московской области по адресу ул. Пугачева, дом 13а. Глагола уточнил, что частный дом архиерея расположен в элитном районе.

Его площадь составляет 1355 метров квадратных, а его цена в среднем составляет 20 миллионов российских рублей. В эквиваленте это 250 000 долларов.

Дом митрополита под Москвой / ТГ-канал Виталия Глаголы

Журналист также добавил фото миграционной карточки, которую заполнял митрополит Марк при получении паспорта гражданина России. В графе о месте проживания указан именно дом в Сергиевом Посаде.



Миграционная карточка митрополита / ТГ-канал Виталия Глаголы



По словам Глаголы, митрополит Марк за время своей духовной деятельности возглавлял различные высокие должности в структуре РПЦ. В частности, 25 июня 1978 года тогдашний патриарх РПЦ Пимен назначил митрополита Марка благочинным Троице-Сергиевой Лавры в городе Сергиев Посад в Московской области.