Митрополита Онуфрия лишили гражданства Украины, – СБУ

По материалам СБУ, президент Владимир Зеленский лишил украинского гражданства Ореста Березовского, больше известного как отец Онуфрий. Правоохранители установили, что Березовский в 2002 году добровольно получил гражданство России.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Службу безопасности Украины.

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Онуфрий жил в Украине со вторым – российским – гражданством

Как выяснило следствие, Орест Березовский не сообщал в уполномоченные органы власти Украины о наличии российского гражданства. О том, что Онуфрий имел второй паспорт, к тому же страны-агрессора, долго не было известно. Некоторые расследования выяснили, что российское гражданство Березовский имел еще в 1990-х годах.

Березовский и в дальнейшем имеет связь с московской патриархией и выступал против независимости украинской церкви. Он намеревался остаться со священниками, которые поддерживают российскую агрессию против Украины.

Несмотря на полномасштабное вторжение, Березовский (Онуфрий) фактически продолжает поддерживать политику РПЦ и ее руководства, в частности патриарха Кирилла,

– сообщили в СБУ.

Один из тех фактов, что Онуфрий сотрудничал с Владимиром Гундяевым, который благословил вооруженную агрессию российских войск и до сих пор оправдывает ее и подстрекает к геноциду украинцев, и, собственно, наличие российского гражданства заставили президента Украины принять решение.

Служба безопасности Украины заявила, что продолжает выполнять необходимые действия для защиты Украины и общества от любых агрессивных проявлений России.

Справка. Березовский Орест Владимирович известен широкой общественности как митрополит Онуфрий. С 17 августа 2014 года – настоятель УПЦ МП и управляющий архиерей Киевской епархии УПЦ МП.

Напомним, в 2023 году Онуфрий назвал слухами информацию о том, что у него есть российский паспорт. Березовский говорил, что имел прописку в России на момент распада СССР, а потому российское гражданство получил автоматически. А когда началась полномасштабная война, то вроде бы отказался от него.