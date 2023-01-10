Поддерживал Россию: в Украине будут судить митрополита Винницкой епархии УПЦ МП

Митрополит Винницкой епархии УПЦ МП может попасть за решетку. Глава епархии УПЦ МП в Винницкой области публично оправдывал российскую вооруженную агрессию против Украины.

СБУ информирует, что собрала неопровержимые доказательства вины главы епархии УПЦ МП в Винницкой области и направила обвинительный акт в суд. Митрополиту грозит до 8 лет лишения свободы.

Кстати Московские попы в Украине боятся называться РПЦ: есть причина

В чем обвиняют митрополита

Как свидетельствуют материалы следствия, митрополит распространял среди верующих пропагандистские листовки, где призывал к захвату власти и изменению границ государственной границы Украины.

Также на одном из сайтов РПЦ размещал публикации в поддержку российских оккупантов и их военных преступлений. Во время обысков по месту жительства и в религиозных сооружениях правоохранители обнаружили:

компьютерную технику и мобильные телефоны с поличным;

прокремлевские агитки и литературу.

У митрополита провели обыски / Фото СБУ

"Инициированная СБУ экспертиза изъятых материалов подтвердила факты незаконной деятельности епископа", – говорится в сообщении.

Действия фигуранта квалифицированы по четырем статьям Уголовного кодекса Украины.

Украинцы поддерживают запрет УПЦ МП