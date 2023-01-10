Поддерживал Россию: в Украине будут судить митрополита Винницкой епархии УПЦ МП

10 января 2023, 12:41
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Источник:

СБУ

Митрополит Винницкой епархии УПЦ МП может попасть за решетку. Глава епархии УПЦ МП в Винницкой области публично оправдывал российскую вооруженную агрессию против Украины.

СБУ информирует, что собрала неопровержимые доказательства вины главы епархии УПЦ МП в Винницкой области и направила обвинительный акт в суд. Митрополиту грозит до 8 лет лишения свободы.

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В чем обвиняют митрополита

Как свидетельствуют материалы следствия, митрополит распространял среди верующих пропагандистские листовки, где призывал к захвату власти и изменению границ государственной границы Украины.

Также на одном из сайтов РПЦ размещал публикации в поддержку российских оккупантов и их военных преступлений. Во время обысков по месту жительства и в религиозных сооружениях правоохранители обнаружили:

  • компьютерную технику и мобильные телефоны с поличным;
  • прокремлевские агитки и литературу.

У митрополита провели обыски / Фото СБУ

"Инициированная СБУ экспертиза изъятых материалов подтвердила факты незаконной деятельности епископа", – говорится в сообщении.

Действия фигуранта квалифицированы по четырем статьям Уголовного кодекса Украины.

Украинцы поддерживают запрет УПЦ МП

  • На фоне полномасштабного вторжения России украинские силовики по всей Украине провели обыски в УПЦ МП. В ходе обысков было обнаружено немало доказательств, свидетельствующих о связи УПЦ МП с Россией.
  • Киевский международный институт социологии провел исследование, согласно результатам которого, большинство украинцев выступают за запрет УПЦ МП.
  • СНБО уже ввел санкции против нескольких представителей УПЦ МП, среди которых митрополиты Лука и Павел. Кроме того, Владимир Зеленский приостановил гражданство 13 священников этой церкви.
  • Самое важное, что УМЦ МП потеряла контроль над Киево-Печерской Лаврой, которая окончательно перешла в собственность государства
  • 7 января предстоятель ВЦУ митрополит Эпифаний впервые совершил в соборе Лавры божественную литургию по случаю Рождества.

Автор: Михайло Гема