Скандальный нардеп со 158 квартирами под Киевом хочет установить в Украине "День благодарения Богу"

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект по установлению в Украине праздника "Дня благодарения Богу". Это предложил депутат "За будущее" Виктор Мялык.

Отметим, что Мялыка подозревают в неуплате налогов на сумму 97 миллионов гривен. Соответствующий законопроект нардепа появился на сайте Верховной Рады, информирует 24 Канал.

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В Украине предложили установить "День благодарения Богу"

Для празднования этого дня Мялык предложил выбрать последнее воскресенье сентября, когда завершается сбор урожая. По его словам, в этот день "у каждого будет особый случай обратиться к Всевышнему с молитвой об очищении от грехов и духовном исцелении".

С благодарностью о благополучии и хороших урожаях в нашей стране, с просьбой о сохранении мира, единства и независимости нашего государства,

– написал нардеп.

Мялык отметил, что этот праздник будет способствовать развитию и консолидации межконфессиональных отношений в религиозной среде Украины.

"Чтобы весь украинский народ мог обратиться к Богу с благодарностью за Его милость, которая была явлена украинскому народу в разные исторические времена и проявляется в настоящее время, когда Украина оказалась в условиях полномасштабной вооруженной агрессии со стороны России", – подчеркнул депутат.

Скандальный Мялык: что известно

В сентябре 2021 года ГБР завершило расследование в отношении члена депутатской группы "За будущее" Виктора Мялыка. Его подозревают в уклонении от уплаты налогов на сумму 100 тысяч гривен.

Известно, что с 2012 по 2019 годы Мялык продавал квартиры в домах под Киевом. В то же время он не был зарегистрирован как ФЛП или юридическое лицо.

Доходы от продаж Мялык выдавал за реализацию собственного имущества. Это позволило ему снизить налоговую ставку с 18 до 5%.

В результате Мялык смог уклониться от уплаты налогов в размере 118 миллионов гривен.

Виктор Мялык не только депутат, но и предприниматель. У него более 150 квартир возле Киева. Также нардеп подозревается в неуплате налогов на сумму 97 миллионов гривен.