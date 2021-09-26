Монахи хотят, чтобы освободили политических заключенных в стране. Протест состоялся в субботу, 26 сентября.

К теме Мьянма может стать источником бесконтрольного распространения COVID-19, – ООН

Буддийские монахи протестуют в Мьянме

Монахи считаются моральным авторитетом в стране. Они вышли на улицы города Мандалай, являющегося религиозной столицей Мьянмы. Монахи держали в руках флаги и баннеры.

Монахи, которые любят правду, находятся на стороне народа,

– сказал в комментарии один из руководителей протеста.

Более того, другой монах заверил – монахи в монастырях больше не чувствуют себя в безопасности.

Монахи вышли на протест в Мьянме / Фото AFP, United nations

Кстати, 19 сентября военные хунты, захватившей власть в стране, убили баптистского пастора.

Более того, уже несколько месяцев так называемые военные разоряют буддийские и христианские храмы в стране, отбирают их здания и уничтожают имущество.

Что происходит в Мьянме: кратко