Ченці хочуть, щоб звільнили політичних в'язнів у країні. Протест відбувся у суботу, 26 вересня.

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Буддійські ченці протестують у М'янмі

Ченці вважаються моральним авторитетом у країні. Вони вийшли на вулиці міста Мандалай, що є релігійною столицею М'янми. Монахи тримали у руках прапори та банери.

Монахи, які люблять правду, перебувають на боці народу,

– сказав у коментарі один з керівників протесту.

Ба більше, інший монах запевнив – ченці в монастирях більше не почуваються у безпеці.

Монахи вийшли на протест у М'янмі / Фото AFP, United nations

До речі, 19 вересня військові хунти, що захопила владу в країні, вбили баптистського пастора.

Ба більше, вже кілька місяців так звані військові плюндрують буддійські та християнські храми в країні, відбирають їхні будівлі та знищують майно.

Що відбувається у М'янмі: коротко