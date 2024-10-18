Военным поставляли мясо с иглами внутри: ГОТ проведет проверки

В курятине, которую поставляли украинским защитникам, нашли иглы от шприцев. Вероятно, мясо могли "накачивать" водой для увеличения веса.

Об этом сообщил председатель Общественного совета при КГГА и член антикоррупционного совета при Минобороны Геннадий Кривошея. Он также опубликовал фотографии с неприятными "сюрпризами".

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В мясе для военных нашли иглы

Кривошея сообщил, что военные обнаружили в замороженной курятине иглу от шприца. Он также опубликовал фотографии для подтверждения своих заявлений.



Игла от шприца в мясе / Фото Геннадия Кривошеи

Чиновник добавил, что Минобороны работают над решением проблемы. Кроме того, Кривошея призвал Государственного оператора тыла (ГОТ) пересмотреть контракт с поставщиком.

В комментариях под сообщением Кривошеи пресс-служба ГОТ отреагировала на инцидент. Там заявили, что эта ситуация стала возможной из-за того, что в описаниях к товарам, по которым ГОТ осуществляет закупку, отсутствует норма относительно допустимого уровня воды в мясе. В ГОТ заявили, что ранее уже инициировали эти изменения и направили наработки в ГУР СМО (Главное управление развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ).

Что касается этого случая, то в ГОТ отметили, что проведут расследование. Сейчас всю партию мяса отозвали. Кроме того, контракт предусматривает штрафные санкции в размере 20% на всю партию мяса, которую вернули.

К поставщику также были применены оперативно-хозяйственные санкции в связи с совершением недобросовестных действий, а именно – использование аннулированного протокола качества.