Про це повідомив голова Громадської ради при КМДА та член антикорупційної ради при Міноборони Геннадій Кривошея. Він також опублікував світлини з неприємними "сюрпризами".
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У м'ясі для військових знайшли голки
Кривошея повідомив, що військові виявили у замороженій курятині голку від шприца. Він також опублікував світлини для підтвердження своїх заяв.
Голка від шприца у м'ясі / Фото Геннадія Кривошеї
Посадовець додав, що Міноборони працюють над вирішенням проблеми. Крім того, Кривошея закликав Державного оператора тилу (ДОТ) переглянути контракт з постачальником.
У коментарях під дописом Кривошеї пресслужба ДОТ відреагувала на інцидент. Там заявили, що ця ситуація стала можливою через те, що в описах до товарів, за якими ДОТ здійснює закупівлю, відсутня норма щодо допустимого рівня води в м'ясі. У ДОТ заявили, що раніше вже ініціювали ці зміни та направили напрацювання до ГУР СМЗ (Головне управління розвитку та супроводження матеріального забезпечення ЗСУ).
Що стосується цього випадку, то в ДОТ наголосили, що проведуть розслідування. Наразі всю партію м'яса відізвали. Крім того, контракт передбачає штрафні санкції у розмірі 20% на всю партію м'яса, яку повернули.
До постачальника також було застосовано оперативно-господарські санкції у зв'язку із вчиненням недоброчесних дій, а саме – використання анульованого протоколу якості.