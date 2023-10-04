Фейк о существовании "мясных бригад" на фронте: как отреагировали военные и волонтеры

В сети завирусился фейк о так называемых "мясных бригадах" в рядах ВСУ. Украинцев предупреждают: не стоит обращать внимание на ИПСО. Такие бригады имеют российские оккупанты, а не украинские герои.

Фейк представлен вроде бы от имени небезразличной украинки, которую очень волнует судьба украинских героев. Она заявила о часто погибающих немедийных военных, потому что их даже "не предупреждают об отступлении". Эти воины якобы не знают о твиттере и в глаза не видели дронов.

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Как отреагировали военные и волонтеры

О так называемых "мясных бригадах" в ВСУ до фейка не слышали вообще. Зато есть такие бригады: штурмовые, пехотные, мотопехотные, десантно-штурмовые. К сожалению, каждое подразделение украинских героев может понести потери. Единственные, кто в этом виноват, – российские оккупанты.



Внимание, фейк! / Скриншот из сети

Фейк распространили более 18 тысяч раз

Вахтанг Кипиани обратил внимание, что фейк был распространен более 18 тысяч раз. Тем временем эта "история" очень хорошо подыгрывает российские пропаганде.

Совокупная аудитория вброса достигает не менее нескольких сотен тысяч украинцев. Ну, почему никто не жрет с пола, но употребляет информацию из свалки и еще кормит других? Не знаете лично, кто написал сообщение – не распространяйтесь. Это первое правило информационного алфавита и безопасности,

– подчеркнул Кипиани.

Родион Шелкошитный заметил, что у военных нет термина "мясные бригады".

"Отступы с последующим обнажением флангов и трагическими последствиями для соседей были у многих (в частности, по всей вероятности и в таких бригадах, которые какие-то не такие, о которых автор пишет в оригинальном сообщении), и это никоим образом не зависит от рода войск, а исключительно от людей, которые это делали", – добавил он.

Сергей Величанский подчеркнул, что ИПСО о "мясных бригадах" стала своеобразным лакмусовой бумажкой для общества. Могут ли украинцы распознать фейки.

Также добавляют, что медийность, сотрудничество с волонтерами, готовность вкладываться в собственные снаряжения и комфорт зависит исключительно от личного состава.