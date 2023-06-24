В Москве, куда направляются вагнеровцы, могут отключить интернет

В России продолжается мятеж Евгения Пригожина. В Москве был объявлен режим контртеррористической операции. В российской столице могут отключить Интернет.

По состоянию на 17:00 сообщают, что вагнеровцы уже вошли в Московскую область. Тогда подчеркнули, что до российской столицы им остается около 2 часов. В окрестностях российской столицы роют окопы. Также там заметили БТРы.

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Роскомнадзор уже сообщил, что в Москве могут отключить интернет.

Интернет будет отключен в Москве и Подмосковье в случае необходимости и по распоряжению руководства контртеррористической операции,

– говорится в сообщении.

СМИ также заявили, что в Москве могут ввести комендантский час.

Сейчас российские силовики также имеют право :

проводить задержания, а также обыски без каких-либо дополнительных происхождений;

отключать все виды связи;

прослушивать любые разговоры и проверять переписку.

Тем временем дороги, по которым едут вагнеровцы, пытаются перекопать, чтобы остановить движение. В частности, "котлованы" вырыли уже в Липецкой области.

Тем временем россияне пытаются массово скрыться с территории страны-террористки. Цена билетов растет со скоростью света. В то же время их становится все меньше. Приобрести билет – фактически нереально.