Никто не собирается идти с повинной, – Пригожин отреагировал на обращение Путина

Главарь ЧВК "Вагнера" ответил на видеообращение, которое ранее 24 июня записал диктатор Владимир Путин. Евгений Пригожин убежден, что он, в отличие от кремлевских депутатов, "настоящий патриот России".

Евгений Пригожин, который за год полномасштабной войны из "повара Путина" превратился в самостоятельную политическую фигуру, 23 июня объявил войну минобороны России. Владимир Путин обвинил предводителя ЧВК "Вагнера" в измене, при этом Пригожин заявил, что все в Кремле – коррумпированные бюрократы.

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Пригожин обвинил Путина в обмане и коррупции

В очередном обращении, которое главарь "Вагнера" записал 24 июня после того, как его наемники захватили военные объекты в Воронеже и Ростове-на-Дону, Пригожин заявил, что останавливаться и идти с повинной ни он, ни его войска не планируют.

И никто не собирается по требованию президента, ФСБ или еще кого-то прийти с повинной. Мы не хотим, чтобы страна жила дальше в коррупции, обмане и бюрократии,

– заявил Пригожин.

Он также убежден, что именно он – настоящий патриот России. Заметил военный преступник и то, что несмотря на обвинения Путина в измене, ЧВК "Вагнера" воевало и воюет – в частности, и в Украине.

"Когда нам говорили, что мы воюем с Украиной – мы шли и воевали. Но выяснилось, что боеприпасы, вооружение, все положенные на них деньги разворовываются, а чинуши экономят их для себя как раз на случай, который наступил сегодня, когда кто-то идет на Москву", – сообщил главарь "Вагнера".

В заключение он заявил, что все, кто сейчас противостоит наемникам – это те, кто "собрались вокруг отбросов".

Напомним, российский президент Владимир Путин заявил, что все принявшие участие в военном мятеже будут наказаны и предстанут перед судом. Тем временем в Воронежской области российские военные уже сбрасывают снаряды на вагнеровцев.

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