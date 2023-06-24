"Какой цирк, какое шоу": как мировые лидеры реагируют на мятеж Пригожина

Лидер ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин вместе со своими боевиками решил устроить в России гражданскую войну. Потом начали появляться первые сообщения с реакцией на это от мирового сообщества. Без юмора не обошлось.

По состоянию на утро субботы, 24 июня, вагнеровцы взяли под контроль Ростов-на-Дону и двигаются в сторону Москвы по трассе "Дон", в частности через Воронежскую область. В этом материале 24 Канала читайте, как на это реагируют мировые лидеры.

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Кто-то уже планирует отпуск в Крыму

Президент Франции Эммануэль Макрон внимательно следит за происходящим. Об этом сообщили в Елисейском дворце. "Мы остаемся сосредоточенными на поддержке Украины", – говорится в источнике.

внимательно следит за происходящим. Об этом сообщили в Елисейском дворце. "Мы остаемся сосредоточенными на поддержке Украины", – говорится в источнике. Президент Польши Анджей Дуда констатировал, что из-за ситуации в России были проведены консультации с премьер-министром, министерством обороны, а также с партнерами: "За происходящим за нашей восточной границей ведется постоянный мониторинг", –подчеркнул польский лидер.

констатировал, что из-за ситуации в России были проведены консультации с премьер-министром, министерством обороны, а также с партнерами: "За происходящим за нашей восточной границей ведется постоянный мониторинг", –подчеркнул польский лидер. Минобороны Британии подтвердило, что вагнеровцы захватили позиции в Ростовской области, двигаются в Москву и ближайшие несколько часов будут решающими.

подтвердило, что вагнеровцы захватили позиции в Ростовской области, двигаются в Москву и ближайшие несколько часов будут решающими. Президента США Джо Байдена также проинформировали о развитии ситуации в России. Об этом написали в издании CNN и заявили, что американские чиновники мониторят ситуацию.

также проинформировали о развитии ситуации в России. Об этом написали в издании CNN и заявили, что американские чиновники мониторят ситуацию. Президент Литвы Гитанас Науседа , как и все остальные лидеры, следит за происходящим. Вместе с тем в его администрации акцентировали внимание на том, что ситуация по безопасности для Литвы не изменилась.

, как и все остальные лидеры, следит за происходящим. Вместе с тем в его администрации акцентировали внимание на том, что ситуация по безопасности для Литвы не изменилась. Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила об усилении охраны границы своей страны: "Я призываю наших людей не ездить ни в одну часть России", – написала она.

заявила об усилении охраны границы своей страны: "Я призываю наших людей не ездить ни в одну часть России", – написала она. Глава правящей партии Грузии Ираклий Кобахидзе обратился к гражданам и сказал им сохранять спокойствие. По его словам, пока якобы нет причин созывать Совет нацбезопасности или закрывать границы.

Отдельно процитируем, что написал министр иностранных дел Чехии Ян Липовский.

Я вижу, что близится мой летний отпуск в Крыму,

– говорится в его сообщении.

Также особого внимания достоин комментарий главы МИД Латвии Эдгарса Ринкевичса. Он не без юмора констатировал: "Ой какой цирк, ой какое шоу".

Больше о мятеже

Началось все вечером в пятницу 23 июня, когда Пригожин сказал, что якобы в Москве было издано распоряжение атаковать тыловые отряды ЧВК "Вагнера". Уже на следующее утро в пресс-службе частной военной компании официально заявили, что в России началась гражданская война.

Впоследствии вышло обращение президента-диктатора Владимира Путина, который начал жаловаться, что, мол, пока Россия противостоит "злому Западу", кто-то ставит свои амбиции выше. Очевидно, намекал он на Пригожина, но почему-то его фамилию так и не произнес.