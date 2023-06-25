Моральный дух пошел в направлении российского корабля, – Гуменюк о реакции оккупантов на мятеж

Пока Пригожин со своими террористами разъезжали на танках по городам страны-агрессора, у врага на Юге началась паника. Личный состав окупантов был очень обеспокоен событиями в России.

Об этом в эфире телемарафона рассказала спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк. По ее словам, враг на Юге определенным образом даже уменьшил количество обстрелов, пишет 24 Канал.

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Враг деморализован

Мы пытались обеспечить им максимальное информирование того, что происходит для того, чтобы их морально-психологический дух шел в правильном направлении – направлении курса российского корабля,

– заявила Гуменюк.

И по ее словам, враг был так обеспокоен происходящим в собственной стране, что офицеры хотели возвращаться и наводить порядок, чтобы зэковская армия Пригожина не брала власть в России.

"Все это привело к тому, что определенным образом уменьшилось количество обстрелов, хотя оккупанты продолжают выполнять свою работу. Но непонимание ситуации и своих перспектив очень существенно влияет на дальнейшее выполнение их боевых задач", – подчеркнула спикер.

Кроме того, Гуменюк добавила, что в Крыму тоже настоящая паника: очереди усилились, напряжение на транспортно-логистические артерии чрезвычайно большое и поэтому оккупационные власти Крыма обеспокоены.

Пригожин давно планировал мятеж

По данным американской разведки, Пригожин давно планировал бросить вызов военному руководству России. Кроме того, в начале этой недели разведчики проинформировали лидеров Конгресса о перемещении боевиков ЧВК Вагнера и их вооружении с оккупированной территории Украины в Россию.

Кроме того, Пригожин копил оружие и боеприпасы для своего мятежа. В то же время, заявления о "снарядном голоде" с обвинениями в сторону министра обороны Сергея Шойгу и руководителя генштаба Валерия Герасимова разведка США назвала умышленным обманом для подготовки самого мятежа.

Однако какова была конечная цель Евгения Пригожина американской разведке установить не удалось. В частности, потому что мятеж завершился очень быстро.