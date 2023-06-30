Зачем Лукашенко вагнеровцы: назвали два возможных варианта
Однодневный мятеж Евгения Пригожина в России завершился после разговора с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко. Впоследствии стало известно, что диктатор забирает вагнеровцев к себе.
ЧВК "Вагнера" стали хламом и мусором для Кремля, который вдруг оказался нужен Лукашенко. Об этом 24 Каналу рассказал экс-работник СБУ, эксперт Украинского института будущего Иван Ступак.
Читайте также ФСБ приказали убить Пригожина, Суровикина связывают с "Вагнером": что происходит после мятежа
Лукашенко рефлексирует
У белорусского диктатора есть рефлексия по поводу собственной армии, которая вообще неподготовленна и не имеет опыта ведения боевых действий.
Украинская и российская армии имеют опыт и Лукашенко по этому поводу рефлексирует. Он пытается сделать из своей команды "35 футбольного дивизиона" что-то более или менее понятное благодаря вагнеровцам,
– сказал Ступак.
Во-первых, Лукашенко мог забрать вагнеровцев в Беларусь, чтобы те обучали своим хитростям и премудростям. Они смогут подтянуть навыки белорусской армии по использованию беспилотников, ведению боев в городских условиях и прочее.
Во-вторых, ЧВК "Вагнера" – это охрана диктатора от белорусских оппозиционеров и патриотов, которые 24 июня во время мятежа Пригожина заявили, что это шанс для Беларуси освободиться от ига.
"Лукашенко нужна собственная гвардия. Понятно, что речь не идет о 200 тысячах людей, однако несколько сотен диктатор все же затянет в Беларусь и их могут привлечь к диверсионным действиям на приграничных регионах Украины", – добавил экс-работник СБУ.
Зачем Лукашенко забирает вагнеровцев в Беларусь: смотрите видео
Последние новости о мятеже Пригожина
- Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что мятеж Пригожина не оказал существенного влияния на ситуацию в поле боя. Пока одна из главных задач "Железного генерала" – подготовиться к возможным угрозам со стороны вагнеровцев.
- Глава ГУР Кирилл Буданов сообщил, что во время развертывания мятежа в России ФСБ получила задачу ликвидировать предводителя вагнеровцев Евгения Пригожина. Он подтвердил, что украинская военная разведка давно знала о намерениях совершить подобные действия внутри России.
- Российский Центр следователей досье получил документы, свидетельствующие о том, что у российского генерала Сергея Суровикина была связь с ЧВК "Вагнера". Более того, он был VIP-членом террористической организации