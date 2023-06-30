Зачем Лукашенко вагнеровцы: назвали два возможных варианта

Однодневный мятеж Евгения Пригожина в России завершился после разговора с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко. Впоследствии стало известно, что диктатор забирает вагнеровцев к себе.

ЧВК "Вагнера" стали хламом и мусором для Кремля, который вдруг оказался нужен Лукашенко. Об этом 24 Каналу рассказал экс-работник СБУ, эксперт Украинского института будущего Иван Ступак.

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Лукашенко рефлексирует

У белорусского диктатора есть рефлексия по поводу собственной армии, которая вообще неподготовленна и не имеет опыта ведения боевых действий.

Украинская и российская армии имеют опыт и Лукашенко по этому поводу рефлексирует. Он пытается сделать из своей команды "35 футбольного дивизиона" что-то более или менее понятное благодаря вагнеровцам,

– сказал Ступак.

Во-первых, Лукашенко мог забрать вагнеровцев в Беларусь, чтобы те обучали своим хитростям и премудростям. Они смогут подтянуть навыки белорусской армии по использованию беспилотников, ведению боев в городских условиях и прочее.

Во-вторых, ЧВК "Вагнера" – это охрана диктатора от белорусских оппозиционеров и патриотов, которые 24 июня во время мятежа Пригожина заявили, что это шанс для Беларуси освободиться от ига.

"Лукашенко нужна собственная гвардия. Понятно, что речь не идет о 200 тысячах людей, однако несколько сотен диктатор все же затянет в Беларусь и их могут привлечь к диверсионным действиям на приграничных регионах Украины", – добавил экс-работник СБУ.

Зачем Лукашенко забирает вагнеровцев в Беларусь: смотрите видео

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