Об этом 24 Каналу сообщил бывший сотрудник КГБ и Службы внешней разведки России Сергей Жирнов. Он сравнил события 24 июня с попыткой россиян быстро войти в Киев 24 февраля 2022 года.
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"Пригожин попал в ту же ловушку, что и Путин. Он был уверен: как только он начнет поход на Москву, к нему начнут массово присоединяться воинские части регулярной армии. С одной стороны, ему никто не мешал, с другой – никто его не поддержал. Мы не увидели массового присоединения ни военных, ни гражданских к мятежу", – заметил Сергей Жирнов.
Бойцов ЧВК "Вагнер" отправят в фильтрационные лагеря?
Евгений Пригожин может иметь разные перспективы в зависимости от того, о чем он договорился с Александром Лукашенко. А вот вариантов развития событий для его бойцов немного: их, вероятнее всего, разоружат и отправят в фильтрационные лагеря.
После этого с ними будут работать сотрудники ФСБ, военной прокуратуры, и в конце концов каждого приговорят к лишению свободы на срок от 30 лет. Некоторые получат пожизненное заключение,
– резюмировал бывший сотрудник КГБ.
Последствия мятежа для Пригожина и ППК "Вагнер"
- По условиям сделки Лукашенко и Пригожина, последний должен передислоцировать свои войска в Беларусь. Россия, в свою очередь, взялась демилитаризовать вагнеровцев. Пропагандистские СМИ пишут, что "началась подготовка по передаче ПИК "Вагнера" тяжелой военной техники в подразделения ВС России".
- Российское ФСБ закрыла уголовное дело против мятежа Евгения Пригожина. Мол, в ходе расследования было установлено, что участники 24 июня прекратили преступные действия.
- После мятежа Пригожина российский диктатор лишь через два дня смог выступить с кратким заявлением, которым были разочарованы даже россияне. Сегодня российский диктатор планирует обратиться к силовым структурам своей страны, принимавших участие в предотвращении попытки "переворота" Пригожина.