Про це 24 Каналу повідомив колишній співробітник КДБ і Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Жирнов. Він порівняв події 24 червня зі спробою росіян швидко зайти у Київ 24 лютого 2022 року.
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"Пригожин потрапив у ту саму пастку, що й Путін. Він був упевнений: щойно він розпочне похід на Москву, до нього почнуть масово приєднуватись військові частини регулярної армії. З одного боку, йому ніхто не заважав, з іншого – ніхто його не підтримав. Ми не побачили масового приєднання ані військових, ані цивільних до заколоту", – зауважив Сергій Жирнов.
Бійців ПВК "Вагнер" відправлять у фільтраційні табори?
Євгеній Пригожин може мати різні перспективи, залежно від того, про що він домовився з Алєксандром Лукашенком. А от варіантів розвитку подій для його бійців небагато: їх, найімовірніше, роззброять та відправлять у фільтраційні табори.
Після цього із ними працюватимуть співробітники ФСБ, військової прокуратури, і зрештою, кожного засудять до позбавлення волі на строк від 30 років. Дехто отримає довічне ув’язнення,
– резюмував колишній співробітник КДБ.
Наслідки заколоту для Пригожина та ПВК "Вагнер"
- За умовами угоди Лукашенка і Пригожина, останній повинен передислокувати свої війська до Білорусі. Росія, своєю чергою взялась демілітаризувати вагнерівців. Пропагандистські ЗМІ пишуть, що "почалась підготовка з передачі ПВК "Вагнера" важкої військової техніки до підрозділів ЗС Росії".
- Російське ФСБ закрило кримінальну справу проти заколоту Євгена Пригожина. Мовляв, під час розслідування встановили, що учасники 24 червня припинили злочинні дії.
- Після заколоту Пригожина російський диктатор лише через два дні спромігся виступити з короткою заявою, якою були розчаровані навіть росіяни. Сьогодні російський диктатор планує звернутися до силових структур своєї країни, які брали участь у запобіганні спробі "перевороту" Пригожина.