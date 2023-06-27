Про це 24 Каналу повідомив колишній співробітник КДБ і Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Жирнов. Він порівняв події 24 червня зі спробою росіян швидко зайти у Київ 24 лютого 2022 року.

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"Пригожин потрапив у ту саму пастку, що й Путін. Він був упевнений: щойно він розпочне похід на Москву, до нього почнуть масово приєднуватись військові частини регулярної армії. З одного боку, йому ніхто не заважав, з іншого – ніхто його не підтримав. Ми не побачили масового приєднання ані військових, ані цивільних до заколоту", – зауважив Сергій Жирнов.

Бійців ПВК "Вагнер" відправлять у фільтраційні табори?

Євгеній Пригожин може мати різні перспективи, залежно від того, про що він домовився з Алєксандром Лукашенком. А от варіантів розвитку подій для його бійців небагато: їх, найімовірніше, роззброять та відправлять у фільтраційні табори.

Після цього із ними працюватимуть співробітники ФСБ, військової прокуратури, і зрештою, кожного засудять до позбавлення волі на строк від 30 років. Дехто отримає довічне ув’язнення,

– резюмував колишній співробітник КДБ.

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