Лукашенко серьезно подставился перед Путиным: чего ему не простит глава Кремля

После неожиданного завершения "марша на Москву" верхушка ПИК "Вагнера" оказалась в Беларуси. Лукашенко поднял авторитет Путина своими заявлениями о спасении России.

Такое мнение 24 Каналу выразил глава Объединенного переходного комитета Беларуси Павел Латушко. Сделав выгодный для себя шаг, самопровозглашенный президент Беларуси рискует спровоцировать месть от российского диктатора.

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"Пирровая победа" Лукашенко

На первый взгляд, Лукашенко от этого мятежа только выиграл. Но своей мирной инициативой самопровозглашенный президент серьезно подставился перед Путиным, считает белорусский политик.

Первоначально прессслужба Путина заявила, что Лукашенко сыграл ключевую роль в достижении мирных договоренностей. А уже затем лично Путин попытался доказать России и миру, что мятеж остановили только благодаря российской армии.

Белорусский диктатор хочет славы

Лукашенко не согласился на умаление своих заслуг, и во время речи перед своими генералами чрезвычайно подробно пересказал ход переговоров.

Очевидно, что это было сделано с целью подчеркнуть свой успех. Таков характер Лукашенко: он всегда стремится, чтобы все достижения связывались исключительно с ним,

– отметил Латушко.

Белорусский политик уверен, что Путин не простит Лукашенко такого самохвальства. А для самой Беларуси содержание военных преступников на своей территории может иметь непредсказуемые последствия.

Павел Латушко о том, как Лукашенко подставил Путина: смотрите видео

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