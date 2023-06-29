Об этом 24 Каналу рассказал советник главы ОПУ Михаил Подоляк. По его словам, результат попытки мятежа от Пригожина получился довольно парадоксальным.

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Эта попытка "переворота" усилила позиции одного из ключевых в министерстве обороны. И это достаточно неожиданно.

Интересный результат попытки "переворота" от Пригожина

Как отметил Подоляк, судя по всему, единственным человеком, которого можно считать действительно пропутинским в России, это – министр обороны страны-агрессорки Сергей Шойгу. Он действительно заинтересован в сохранении путинского режима и попытается изо всех сил защитить его.

Главный вопрос – способен ли он такое сделать. Ведь Шойгу довольно примитивный человек. Но он важен для Путина.

Путин должен оценить и понять, что только Шойгу и есть его стабильностью. Как бы это ни парадоксально ни звучало. Мятеж привел к такому результату, который вряд ли ожидал Пригожин. Он укрепил позиции Шойгу не как ключевого человека в системе. Ведь системы уже нет. Он укрепил позиции Шойгу как ключевого человека силового типа лично для Путина. Такой вот парадоксальный результат,

– заметил Подоляк.

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Обратите внимание! Российские пропагандистские блоггеры рассказывали, что следующим министром обороны страны-агрессорки будет губернатор Тульской области Алексей Дюмин. Однако в американском Институте изучения войны сомневаются, что Шойгу уволят с должности.

Попытка переворота от Пригожина: коротко