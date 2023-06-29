Об этом 24 Каналу рассказал советник главы ОПУ Михаил Подоляк. По его словам, результат попытки мятежа от Пригожина получился довольно парадоксальным.
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Эта попытка "переворота" усилила позиции одного из ключевых в министерстве обороны. И это достаточно неожиданно.
Интересный результат попытки "переворота" от Пригожина
Как отметил Подоляк, судя по всему, единственным человеком, которого можно считать действительно пропутинским в России, это – министр обороны страны-агрессорки Сергей Шойгу. Он действительно заинтересован в сохранении путинского режима и попытается изо всех сил защитить его.
Главный вопрос – способен ли он такое сделать. Ведь Шойгу довольно примитивный человек. Но он важен для Путина.
Путин должен оценить и понять, что только Шойгу и есть его стабильностью. Как бы это ни парадоксально ни звучало. Мятеж привел к такому результату, который вряд ли ожидал Пригожин. Он укрепил позиции Шойгу не как ключевого человека в системе. Ведь системы уже нет. Он укрепил позиции Шойгу как ключевого человека силового типа лично для Путина. Такой вот парадоксальный результат,
– заметил Подоляк.
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Попытка переворота от Пригожина: коротко
- 23 июня Пригожин обвинил минобороны России в ударе по тыловому лагерю вагнеровцев и объявил им "войну". Колонны террористов отправились в Москву. Они захватили военные объекты в Ростове и Воронеже, а также сбили несколько российских вертолетов.
- 24 июня ситуацию удалось разрешить с помощью белорусского диктатора Александра Лукашенко. Вагнеровцам, как и Пригожину, обещали амнистию. Однако последний должен был уехать в Беларусь.
- По данным издания The Wall Street Journal, Пригожин планировал захватить в плен министра обороны России Сергея Шойгу и главу генштаба Валерия Герасимова.