Про це 24 Каналу розповів радник голови ОПУ Михайло Подоляк. За його словами, результат спроби заколоту від Пригожина вийшов досить парадоксальним.
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Ця спроба "перевороту" посилила позиції однієї з ключових осіб в міністерстві оборони. І це досить несподівано.
Цікавий результат спроби "перевороту" від Пригожина
Як наголосив Подоляк, судячи з усього, єдиною людиною, яку можна вважати дійсно пропутінською в Росії, є міністр оборони країни-агресорки Сергєй Шойгу. Він дійсно зацікавлений у збереженні путінського режиму та намагатиметься з усіх сил його захистити.
Головне питання – чи здатен він таке зробити. Адже Шойгу є досить примітивною людиною. Але він є важливим для Путіна.
Путін має оцінити та зрозуміти, що тільки Шойгу і є його стабільністю. Як би це парадоксально не звучало. Заколот привів до такого результату, який навряд чи Пригожин очікував. Він зміцнив позиції Шойгу не як ключової людини в системі. Адже системи вже не існує. Він зміцнив позиції Шойгу як ключової людини силового типу особисто для Путіна. Такий от парадоксальний результат,
– зауважив Подоляк.
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Спроба перевороту від Пригожина: коротко
- 23 червня Пригожин звинуватив міноборони Росії в ударі по тиловому табору вагнерівців та оголосив їм "війну". Колони терористів вирушили на Москву. Вони захопили військові об'єкти в Ростові і Воронєжі, а також збили кілька російських вертольотів.
- 24 червня ситуацію вдалося розв'язати за допомогою білоруського диктатора Алєксандра Лукашенка. Вагнерівцям, як і Пригожину, обіцяли амністію. Однак останній мав виїхати до Білорусі.
- За даними видання The Wall Street Journal, Пригожин планував захопити в полон міністра оборони Росії Сєргєя Шойгу та голову генштабу Валєрія Гєрасімова.