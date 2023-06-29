Про це 24 Каналу розповів радник голови ОПУ Михайло Подоляк. За його словами, результат спроби заколоту від Пригожина вийшов досить парадоксальним.

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Ця спроба "перевороту" посилила позиції однієї з ключових осіб в міністерстві оборони. І це досить несподівано.

Цікавий результат спроби "перевороту" від Пригожина

Як наголосив Подоляк, судячи з усього, єдиною людиною, яку можна вважати дійсно пропутінською в Росії, є міністр оборони країни-агресорки Сергєй Шойгу. Він дійсно зацікавлений у збереженні путінського режиму та намагатиметься з усіх сил його захистити.

Головне питання – чи здатен він таке зробити. Адже Шойгу є досить примітивною людиною. Але він є важливим для Путіна.

Путін має оцінити та зрозуміти, що тільки Шойгу і є його стабільністю. Як би це парадоксально не звучало. Заколот привів до такого результату, який навряд чи Пригожин очікував. Він зміцнив позиції Шойгу не як ключової людини в системі. Адже системи вже не існує. Він зміцнив позиції Шойгу як ключової людини силового типу особисто для Путіна. Такий от парадоксальний результат,

– зауважив Подоляк.

Дивіться розмову з Михайлом Подоляком на ютубі 24 Каналу

Зверніть увагу! Російські пропагандистські блогери розповідали, що наступним міністром оборони країни-агресорки буде губернатор Тульської області Алєксєй Дюмін. Однак в американському Інституті вивчення війни сумніваються, що Шойгу звільнять з посади.

Спроба перевороту від Пригожина: коротко