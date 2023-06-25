Об этом в ежедневной оперативной сводке на 24 Канале рассказал военный эксперт, лётчик-инструктор, полковник запаса ВСУ Роман Свитан. Между тем, издание CNN сообщает, что Пригожина могут ликвидировать в Беларуси.

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Отсутствие вагнеровцев на фронте

Свитан отметил, что отсутствие вагнеровцев на фронте никак не отразится. Это была распиаренная компания, которая может выполнять разве что тактические точечные задачи, а не оперативные. Пригожин продемонстрировал свою боеспособность, когда, продвинувшись всего на 30 километров, положил 60 тысяч личного состава.

К тому же у него нет 25 тысяч военных. Максимум – это 2,5 тысячи. Его "поход" на Москву продемонстрировал, что Россию некому защищать внутри. Ни ФСБ, ни правоохранители не могут остановить военные колонны. Однако самое главное, что "мятеж Пригожина" уничтожил окончательно управляемость российской армии.

Впереди у нас, конечно, тяжелые бои. Однако уже ясно, что российская армия уже никогда не восстановится. После уничтожения российской империи ее уже некому будет восстанавливать. Однако империя может пасть раньше, чем оккупанты в Украине, поэтому ВСУ придется добивать их здесь,

– заметил военный эксперт.

ВСУ зачистили западный берег водопровода возле Бахмута

Положительные новости поступают с восточного фронта. Там ВСУ удалось зачистить западный берег водопровода, идущего по высотам в Донецк и Мариуполь. Российские войска двигались сюда в прошлом году, когда Украина прекратила водоснабжение в Донецк.

Тогда россиянам удалось в определенных местах все же прорваться на правый берег, но это все равно был великолепный укрепрайон ВСУ. То, что наши войска его зачистили – это очень хорошо. Это один из элементов задачи от генерала Сырского относительно того, чтобы взять все высоты на Бахмутско-Донецком направлении.



Высоты Бахмутского направления / Скриншот Deep State Map

"Вот так (как указано на скриншоте) идут высоты в этом театре военных действий. Можно сказать, что задача от Бахмута до Горловки выполнена нашими подразделениями. Это очень серьезная задача", – подчеркнул полковник запаса ВСУ.

Оперативная сводка от Свитана: смотрите видео

Российские вертолеты на Юге

Против украинских бронегрупп на Юге россияне активно используют вертолеты. Эти летательные аппараты могут работать на низких высотах, поэтому они не видны для наших радаров. Кроме того, свои ракеты они запускают по технике с расстояния около 8 км, а ВСУ могут сбивать их на расстоянии до 5 км.



Российские вертолеты на Бердянском аэродроме / Скриншот Deep State Map

И все же в сводках мы постоянно видим, что россияне теряют ударные вертолеты. ВСУ используют для этого ЗРК, а также ПЗРК, например "Стингеры", или даже советские "Иглы". Впрочем, было бы очень хорошо и эффективнее, если бы в распоряжении наших войск были самолеты F-16.

F-16, который висел бы сейчас над Запорожьем, видел бы то, что делается в Бердянске. Он видел бы все вертолеты, которые находятся еще на стоянке. Соответственно еще там ракетами мог бы их отминусовать. Вот почему нам нужны истребители F-16,

– подчеркнул летчик-инструктор.

"Мятеж Пригожина": что известно сейчас, после его завершения: