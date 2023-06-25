Про це в щоденному оперативному зведенні на 24 Каналі розповів військовий експерт, льотчик-інструктор, полковник запасу ЗСУ Роман Світан. Між тим, видання CNN повідомляє, що Пригожина можуть ліквідувати в Білорусі.

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Відсутність вагнерівців на фронті

Світан зазначив, що відсутність вагнерівців на фронті ніяк не відобразиться. Це була розпіарена компанія, яка може виконувати хіба тактичні точкові завдання, а не оперативні. Пригожин продемонстрував свою боєздатність, коли просунувшись усього на 30 кілометрів, поклав 60 тисяч особового складу.

До того ж, у нього немає 25 тисяч військових. Максимум – це 2,5 тисячі. Його "похід" на Москву продемонстрував, що Росію нікому захищати всередині. Ані ФСБ, ані правоохоронці не можуть зупинити військові колони. Однак найголовніше, що "заколот Пригожина" знищив остаточно керованість російської армії.

Попереду в нас, звісно, ще важкі бої. Однак уже зрозуміло, що російська армія вже ніколи не відновиться. Після знищення російської імперії, її вже нікому буде відновлювати. Однак імперія може впасти раніше, ніж окупанти в Україні, тому ЗСУ доведеться добивати їх тут,

– зауважив військовий експерт.

ЗСУ зачистили західний берег водогону біля Бахмута

Позитивні новини є зі східного фронту. Там ЗСУ вдалося зачистити західний берег водогону, що йде по висотах до Донецька та Маріуполя. Російські війська рухались сюди минулого року, коли Україна припинила водопостачання в Донецьк.

Тоді росіянам удалось у певних місцях усе ж прорватися на правий берег, але це все одно був чудовий укріпрайон ЗСУ. Те, що наші війська його зачистили – це дуже добре. Це один із елементів завдання від генерала Сирського щодо того, аби взяти всі висоти на Бахмутсько-Донецькому напрямку.



Висоти Бахмутського напрямку / Скриншот Deep State Map

"Ось так (як указано на скриншоті) ідуть висоти в цьому театрі воєнних дій. Можна сказати, що завдання від Бахмута до Горлівки виконане нашими підрозділами. Це дуже серйозна виконана задача", – наголосив полковник запасу ЗСУ.

Оперативне зведення від Світана: дивіться відео

Російські гелікоптери на Півдні

Проти українських бронегруп на Півдні росіяни активно використовують гелікоптери. Ці літальні апарати можуть працювати на низьких висотах, тож вони не помітні для наших радарів. Крім того, свої ракети вони запускають по техніці з відстані близько 8 кілометрів, а ЗСУ можуть збивати їх на відстані до 5 кілометрів.



Російські гелікоптери на Бердянському аеродромі / Скриншот Deep State Map

Та все ж у зведеннях ми постійно бачимо, що росіяни втрачають ударні вертольоти. ЗСУ використовують для цього ЗРК, а також ПЗРК, як-от "Стінгери" чи навіть радянські "Ігли". Утім було б надзвичайно добре та значно ефективніше, якби в розпорядженні наших військ були б літаки F-16.

F-16, який висів би зараз над Запоріжжям, бачив би те, що робиться в Бердянську. Він бачив би всі вертольоти, які перебувають ще на стоянці. Відповідно ще там ракетами міг би їх відмінусувати. Ось чому нам потрібні винищувачі F-16,

– підкреслив льотчик-інструктор.

"Заколот Пригожина": що відомо зараз, після його завершення: