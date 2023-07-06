19 регионов России поддержали действия Пригожина, – Зеленский объяснил, о чем это свидетельствует

Президент Владимир Зеленский заявил о слабой реакции Владимира Путина после мятежа Евгения Пригожина. По мнению Зеленского, мятеж Пригожина пролил свет на слабости кремлевского диктатора.

Зеленский сказал, что мятеж Пригожина показал, что Путин не все контролирует в России. По его словам, проход вагнеровцев вглубь России и оккупация некоторых регионов продемонстрировал, как это можно сделать.

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Путин не все контролирует в России

По мнению Зеленского, Путин не контролирует ситуацию в регионах и не контролирует ситуацию в стране. Глава государства отметил, что почти вся российская армия воюет в Украине, поэтому вагнеровцы легко шли вглубь России, ведь их некому было остановить.

Президент выразил убеждение, что вся вертикаль власти, которая была у Путина, посыпалась.

Зеленский привел аналитические данные, согласно которым половина России поддержала Пригожина, а половина – Путина.

Мы знаем от разведки, что Кремль сам проводил такую аналитику. 18 или 19 регионов России поддержали действия конкретно Пригожина. И 21 регион конкретно поддержал Путина,

– сказал Зеленский.

Он добавил, что осталось определенное количество регионов, которые не знали кого поддержать. Это, по его словам, показывает, что половина людей в России колеблется.

Война России породила силу вагнеровцев

По мнению Зеленского, перед миром предстал другой Путин. В частности, это старый и не энергичный человек, который не контролирует процессы.

Как сказал президент, Путин допустил историческую ошибку, когда начал войну против Украины. Война, как говорит Зеленский, породила силу вагнеровцев, известность Пригожина и неконтролируемость в России.

И именно в этот момент, когда Путин слаб, миру надо давить на него,

– заявил глава государства.

Что Путин будет делать после мятежа Пригожина

Зеленский считает, что Путин после мятежа Пригожина будет пытаться собрать общество, чтобы "умножить на ноль известность вагнеровцев".

По его мнению, режим диктатора будет дистанцироваться от вагнеровцев, а сам Путин будет максимально общаться с людьми, чтобы объединить общество.

Президент обратил внимание на первую поездку Путина после мятежа Пригожина. Кремлевский диктатор поехал в Дагестан, где, как говорит Зеленский, у него малейшая поддержка. Зеленский заявил, что таким образом Путин пытается показать, что его якобы поддерживают.