Это нож в спину, мы выезжаем в "зону напряженности", – Кадыров отреагировал на мятеж Пригожина

Спустя почти сутки на мятеж Евгения Пригожина отреагировал так называемый "глава Чечни" Рамзан Кадыров. Он охарактеризовал действия предводителя вагнеровцев как "мерзкое предательство".

Заявление Кадыров опубликовал в своем телеграм-канале. Кроме того, он начал оправдываться, почему вовремя не отреагировал на восстание Пригожина, сообщает 24 Канал.

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"Это нож в спину"

Кадыров не смог обойти такое важное событие в России, как мятеж Путина. Поэтому решил всячески выразить свою поддержку преступному кремлевскому режиму. Так называемый "глава Чечни" заявил, что действия Пригожина – "это нож в спину и настоящий военный мятеж". Кроме того, Кадыров начал оправдываться, что якобы не смог вовремя отреагировать на события, потому что "долгий перелет".

Он начал жаловаться, как неоднократно предупреждал, что "война – не время для разрешения споров в тылу". Важно отметить, что Кадыров, очевидно, больше не считает российскую вооруженную агрессию "спецоперацией". В таких обстоятельствах глава Чечни начал жалеть российских захватчиков на передовой, ведь позади – "предательская авантюра".

Хотя раньше Кадыров мог поддерживать Пригожина в некоторых высказываниях, однако сейчас решил не рисковать. Он начал петь дифирамбы Путину, а также заявил, что "целиком поддерживает каждое слово" российского диктатора. Кроме того, Кадыров призвал не верить обещаниям Пригожина, ведь "безопасность государства – превыше всего". Более того, он боится, что ситуацией могут воспользоваться "враги на Западе".

В своей истерике Кадыров также начал жаловаться, что действия Пригожина вызов государству, против которого "надо сплотиться". Чтобы помочь противостоять мятежу вагнеровцев, глава Чечни вместе со своими бойцами уже уехал в "зону напряженности".

Бойцы Минобороны и Росгвардии в Чеченской Республике уже выехали в зону напряженности. Мы сделаем все, чтобы сберечь единство России и защитить ее государственность! Мятеж должен быть подавлен, и если для этого необходимо принять жесткие меры, то мы готовы!

– заявил Кадыров.

Что известно о мятеже Пригожина