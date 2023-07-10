Попытки восстановить имидж: в разведке сказали, сможет ли Путин вернуть свое влияние

Попытка мятежа от владельца "Вагнера" Евгения Пригожина существенно ударила по имиджу диктатора Владимира Путина. Он изо всех сил пытается его восстановить.

Об этом 24 Каналу рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов. По его словам, мятеж Пригожина существенно пошатнул имидж Путина. И сейчас идет своеобразная отдельная "специальная операция" по его возобновлению.

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Миф о "всесильном" Путине разрушен

Как отметил Юсов, попытка мятежа поколебала мысль, что в России существует некий мифический "монолитный контроль всесильного Путина". Все совсем наоборот. Об этом, в частности, свидетельствует слабая реакция региональных элит и глав ведомств на попытку бунта.

Также довольно любопытно, что никаких жестких последствий для вагнеровцев так и не было. Они сбивали российские вертолеты, дошли на расстояние 200 километров до Москвы фактически без всякого сопротивления – а уголовные дела против них все равно закрыли.

Конечно, условному Путину придется много работать, чтобы притворяться, что все в порядке. Но все понимают, что не так. Сколько бы он "не плясал с бубном" и не ездил по регионам… А это не он ездит. То, что было, уже не вернуть. Имидж "всесильного" Путина разрушен,

– подчеркнул Юсов.

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Несмотря на это сейчас российский режим будет вбрасывать огромные ресурсы, чтобы восстановить имидж диктатора.

Мятеж Пригожина: коротко