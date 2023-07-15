Пригожину очень быстро нашли замену: Путин назвал предполагаемого нового главу ЧВК "Вагнера"

Евгению Пригожин после своего вооруженного мятежа впал в немилость Путина. Глава Кремля решил прибрать к рукам ЧВК "Вагнер". Более того, даже успел найти замену изменнику.

В РосСМИ написали, что Путин определился с тем, кто заменит Евгения Пригожина. По имеющимся данным, передает 24 Канал, наемниками может руководить Андрей Трошев.

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У Путина снова есть планы на ЧВК "Вагнера"

Собственно, общаясь с журналистами, Путин заявил, что ЧВК "Вагнера" якобы "не существует". По крайней мере, с учетом российского законодательства, ведь деятельность частных военных компаний запрещена в России.

В то же время он наметил несколько сценариев будущего вагнеровцев. В частности, речь идет о продолжении участия в боевых действиях. Но управлять ими уже будет Андрей Трошев с позывным "Седой".

Кто такой Андрей Трошев

Речь идет о российском полковнике в отставке. Он – основатель и исполнительный директор "Вагнер Групп". Об этом свидетельствуют санкционные документы, опубликованные Европейским союзом, а также Францией. Кроме того, он попал в список ограничений Украины.

Известно, что Трошев был начальником штаба группы "Вагнера" во время предыдущих операций. Имеющиеся данные свидетельствуют, что свою работу он выполнял там с декабря 2021 года.

Он был особенно вовлечен в районе Дейр-эз-Зора. Таким образом, он вносит решающий вклад в военные усилия (президента Сирии – 24 Канал) Башара Асада, а значит, поддерживает сирийский режим и получает от него выгоду,

– говорится в санкционных документах.

Дейр-эз-Зора – восточный город, где вагнеровцы имели прямые столкновения с американскими военными во время войны в Сирии.

Между тем, санкции Соединенного Королевства, наложенные в июне 2022 года, определяют Трошева так: руководитель частной военной группы, которая "репрессирует гражданское население в Сирии"

Санкции, введенные ЕС, свидетельствуют также о том, что Трошев связан с топ-менеджерами "Вагнер Групп". Речь и об основателе Дмитрии Уткине, бывшем офицере российской военной разведки.

Заметим, что в России уважают "Седого". Он и ветеран войн в Чечне и Афганистане. Также награжден несколькими медалями. А еще в декабре 2016 года был среди приглашенных на прием в Кремль. Сетью тогда распространялось фото, на котором Путин стоял в компании Трошева и Уткина, усеянных медалями.