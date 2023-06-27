Пусть пи**ра этого, Путина, х**рят, – оккупант эпически обсуждал с женой мятеж Пригожина
Источник:ГУР МО
В ГУР МО перехватили разговор оккупанта с супругой. Они обсуждают мятеж Пригожина. Жена жалуется, а муж – радуется.
Оккупанты, открыто поддержавшие Пригожина, уже пакетизируются по приказу Сергея Шойгу. Между тем, один из захватчиков решил разговориться в телефонном разговоре с женой.
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Жена довольно испугана мятежом Пригожина. Она рассказывает о том, что происходит в Ростове и Воронеже, и жалуется, что общество расколется на два лагеря. Тем временем ее муж откровенно радуется мятежу Пригожина. Он заявляет, что главарь вагнеровцев – "молодец".
Молодцы, пусть на Кремль идут, нах*й, п**ара этого, Путина, х**рят,
– говорит оккупант.
Из разговора можно заключить, что оккупант ненавидит Путина, Сергея Шойгу, Кремль в целом.
Чем все закончилось
Между тем, весь мятеж завершился тем, что Пригожин сбежал на "ретрит" в Беларусь. Самопровозглашенный президент Александр Лукашенко уже подтвердил этот факт. Он заявил, что вроде бы предоставил Пригожину какие-то гарантии. Вагнеровцы должны жить в Беларуси за свой счет. В то же время, Лукашенко подчеркнул, что хочет перенять от них какой-то опыт.