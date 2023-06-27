Окупанти, які відкрито підтримали Пригожина, вже пакетизуються за наказом Сергія Шойгу. Тим часом один з загарбників вирішив розбалакатися у телефонній розмові з дружиною.

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Дружина доволі налякана заколотом Пригожина. Вона розповідає про те, що відбувається у Ростові та Воронежі, й бідкається, що суспільство розколеться на два табори. Тим часом її чоловік відверто радіє заколоту Пригожина. Він заявляє, що ватажок вагнерівців – "молодець".

Молодці, хай на Кремль ідуть, нах*й, п**ара цього, Путіна, х**рят,

– каже окупант.

З розмови можна зробити висновок, що окупант ненавидить Путіна, Сергія Шойгу, Кремль загалом.

Чим все закінчилося

Тим часом весь заколот завершився тим, що Пригожин втік на "ретрит" у Білорусь. Самопроголошений президент Олександр Лукашенко вже підтвердив цей факт. Він заявив, що начебто надав Пригожину якісь гарантії. Вагнерівці мають жити у Білорусі своїм коштом. Водночас Лукашенко наголосив, що хоче перейняти від них якийсь досвід.