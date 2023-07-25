В Кремле резко отреагировали на статью WP о том, что Путин знал о "мятеже" Пригожина

Издание Washington Post заявило, что Путин был предупрежден о "мятеже" Пригожина. В Кремле заявили, что это якобы ерунда.

Пресссекретарь диктатора Дмитрий Песков назвал "чепухой" данные о ситуации вокруг "мятежа" Евгения Пригожина. Материал об этом был опубликован в Washington Post.

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Что случилось

Издание Washington Post написало, что службы безопасности предупредили Путина о подготовке возможного мятежа Пригожина за 2 – 3 дня к событию.

Анонимные источники в силах безопасности Украины и некоторых европейских стран утверждают, что после этого в России были приняты меры по укреплению безопасности нескольких стратегических объектов, в частности, Кремля, где увеличили штат президентской охраны и выдали больше оружия. Однако другие действия предприняты не были.

Реакция Кремля

Спикер Путина Дмитрий Песков ответил изданию, что эти заявления – "чепуха" и их распространяют люди, "у которых ноль информации".

Собственно, это все, что смогли ответить в Кремле. Очень "лаконичный и аргументированный ответ". Очевидно, утечка этой информации стала для Кремля неожиданностью, так что придумать что-то лучшее там просто не успели.