Страну бы не потерять, – Соловьев прервал молчание и прокомментировал ситуацию с Пригожиным

23 июня главарь ПИК Вагнера Пригожин заявил о начале вооруженного мятежа, а к утру следующего дня наемники уже заняли админздания в Ростове и Воронеже. Российский пропагандист Владимир Соловьев серьезно обеспокоен ситуацией в России.

Пока в России начался мятеж, Соловьев, по его словам, ездил на оккупированные украинские территории. В видеообращении, которое распространили российские СМИ, он начал жаловаться, что страна уже охвачена войной, а для оккупантов наступили "трудные времена", передает 24 Канал.

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Соловьев не понимает, что происходит в России

Пропагандист якобы был слишком занят поездками в украинские Бахмут и Соледар, чтобы вовремя заметить, что же происходит в его стране, поэтому прокомментировал мятеж только через 12 часов после его начала.

Тяжелые времена. Не ожидал, что доживу до такого. Страна воюет. Сейчас возвращаюсь из Запорожья. Был, видел своими глазами наших настоящих героев. Я много езжу,

– пожаловался Соловьев.

Он также заявил, что совсем не понимает, что же происходит в стране и попытался напомнить наемникам из ПИК Вагнера, что они же "русские люди" и любят свое отечество. Пропагандист убежден, что междоусобия могут привести к тому, что россияне разрушат страну.

Даже он понимает, что распри внутри России приведут к еще более быстрому ее проигрышу в войне. Соловьев панически заявил, что "враг" России – это Украина, и воевать якобы надо с ней, а не с российской армией.

Остановитесь, пока не поздно. Страну бы не потерять. Нет ничего страшнее гражданской войны,

– закончил пропагандист.

Тем временем Путин уже отдал приказ о "стабилизации" ситуации в Ростове-на-Дону. А в Воронежской области армия России уже обстреливает позиции вагнеровцев и сбрасывает снаряды недалеко от жилых домов.

Военный мятеж Пригожина в России: что известно