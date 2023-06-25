Спешили в Ростов: во время мятежа в России из-под Марьинки сбежали кадыровские подразделения

Пока в России продолжался мятеж вагнеровцев, в окрестностях Марьинки начали суетиться подразделения кадыровцев "Ахмат-Восток". Кадыровские приспешники начали бежать со своих позиций.

Об этом в эфире национального телемарафона заявил пресс-офицер 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады подполковник ВСУ Ярослав Чепурный. По его словам, кадыровцы неожиданно снялись с позиций и начали уход с Марьинки.

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ВСУ подвели вражеский БТР

Ярослав Чепурный рассказал, что аэроразведка заметила отступление подразделения "Ахмат-Восток" с позиций под Марьинкой. Однако спокойно сбежать им наши воины не позволили.

Воевавший здесь "Ахмат-Восток" и отряды спецназначения в полном составе снялись и куда-то уехали,

– рассказал Чепурный.

В результате удара по приспешникам Кадырова наши воины успешно подбили вражеский БТР.

В то же время, по словам пресс-офицера, другие формирования не проявляли намерений покидать позиций, а в день мятежа в России количество обстрелов украинских позиций со стороны оккупантов почти не изменилось.

Кадыровцы, очевидно, спешили в Ростов

Утром 24 июня в ходе мятежа Евгения Пригожина и ПИК "Вагнера" Россия потеряла контроль над Ростовом-на-Дону – его захватили наемники. Днем в городе заметили подразделения кадыровцев. Этому предшествовало заявление главы оккупационной администрации Ичкерии Рамзана Кадырова о том, что его приспешники поедут в "зону напряженности".

Но "тик-ток войска" Кадырова никоим образом не отличились в событиях в Ростове. Вагнеровцы во главе с Пригожиным сами покинули город после того, как было объявлено о договоренностях в результате переговоров с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко, а Кремль объявил о закрытии уголовных дел против главы вагнеровцев.