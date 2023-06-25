Российская военная авиация попыталась уничтожить мост в Воронежской области. Инцидент произошел во время мятежа, который Евгений Пригожин сначала внезапно начал, а затем так же неожиданно отменил, передает 24 Канал.

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Путинские власти не беспокоит судьба "холопов"

Российские самолеты обстреляли мост в Воронежской области в субботу, 24 июня. Военные пытались таким образом остановить продвижение двигавшихся в сторону Москвы колонн ЧВК "Вагнера".

Однако власти не стали перекрывать дороги и заботиться о безопасности своего населения. Военная авиация обстреляла мост в тот момент, когда по трассе ехали гражданские автомобили. Это еще раз доказывает, что Кремлю безразличны россияне.

На кадрах видно, как одна из авиабомб падает рядом с трассой. Впоследствии обломки попадают в лобовое стекло. После этого автомобиль очевидца переворачивается. В этой машине ехала супружеская пара и их ребенок. Все они пострадали. На видео можно увидеть, что рядом с местом удара проезжали еще минимум 2 легковушки.

По предварительной информации, российская авиация сбросила на автотрассу 4 авиабомбы. Пригожинские каналы заявляют, что в результате ударов никто из наемников ЧВК "Вагнера" не был убит и не пострадал. А гражданские, напротив, могли получить ранения или даже погибнуть.

Российские военные уничтожают мост под Воронежем вместе с гражданскими: видео

А еще во время вооруженного переворота между вагнеровцами и военной армией России завязался бой. Столкновение произошло возле села Елизаветовка Воронежской области. В результате 19 домов были повреждены.

Что еще произошло в Воронежской области во время мятежа Пригожина