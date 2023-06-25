Російська військова авіація спробувала знищити міст у Воронезькій області. Інцидент стався під час заколоту, який Євгеній Пригожин спочатку раптово почав, а потім так само несподівано скасував, передає 24 Канал.

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Російські літаки обстріляли міст у Воронезькій області у суботу, 24 червня. Військові намагалися у такий спосіб зупинити просування колон ПВК "Вагнера", що рухалися у бік Москви.

Однак влада не стала перекривати дороги та опікуватися безпекою свого населення. Військова авіація обстріляла міст у той момент, коли по трасі їхали цивільні автівки. Це вкотре доводить, що Кремлю байдуже на росіян.

На кадрах видно, як одна з авіабомб падає поряд із трасою. Згодом уламки влучають у лобове скло. Після цього автівка очевидця перевертається. У цій машині їхала подружня пара та їхня дитина. Усі вони постраждали. На відео можна побачити, що поряд із місцем удару проїжджали ще мінімум 2 легковики.

За попередньою інформацією, російська авіація скинула на автотрасу 4 авіабомби. Пригожинські канали заявляють, що внаслідок ударів ніхто з найманців ПВК "Вагнера" не був вбитий та не постраждав. А цивільні, навпаки, могли отримати поранення або навіть загинути.

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А ще під час збройного перевороту між вагнерівцями та військовим армії Росії зав'язався бій. Сутичка відбулася біля села Єлизаветівка Воронезької області. У результаті 19 будинків було пошкоджено.

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