Умеет защищать диктаторов: какие опасности для Украины от пребывания Пригожина в Беларуси
После попытки мятежа в России Евгения Пригожина должны были отправить в Беларусь. Но если он начнет заниматься тем, чем занимался в России и Украине, то это будет не очень приятная вещь для Украины.
Об этом 24 Каналу заявил экс-сотрудник КГБ и Службы внешней разведки России Сергей Жирнов. Он отметил, что Пригожин – должник Лукашенко.
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"Он ему спас жизнь дважды. Впервые – если бы Пригожин пошел на Кремль по-серьезному, то рано или поздно его убили бы. Начали бы тупо бомбить пригожинцев и всех "под корень", ведь это только так делается", – отметил Жирнов.
Мол, белорусский диктатор спас жизнь "повара Путина", поскольку добился помилования от российского диктатора. Во-вторых, именно потому, что Владимир Путин его помиловал, это дало "гарантии" и возможность уйти Пригожину.
При этом в эти "гарантии" экс-сотрудник КГБ не очень верит, ведь о них сказал пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков.
"Он сказал: "Гарантии" Путина – это слово Путина". Это сказал Песков, который лжет, о Путине, который лжет в квадрате. Поэтому, вероятнее всего, Пригожин не верит ни слову, ни обещаниям", – добавил бывший сотрудник Службы внешней разведки России.
Чем Пригожин в Беларуси может быть опасен для Украины: смотрите видео
Что Пригожин может делать в Беларуси
Поэтому, безусловно, глава ЧВК "Вагнера" будет создавать себе безопасность с расчетом на то, что Путин, вероятно, будет целенаправленно пытаться его убить. А вот по поводу пребывания в Беларуси, то там "повар Путина" может получить гражданство. К тому же ему могут напечатать много паспортов на разные имена, как это было в России. Там при обысках в центре ЧВК нашли несколько документов Пригожина на разные имена.
А дальше Евгений Пригожин безусловно будет охранять самого белорусского диктатора. И для Александра Лукашенко – это большой выигрыш, ведь Пригожин это сможет сделать.
"Пригожин тем и занимается – что-что, а диктаторов охранять он умеет. Для этого не нужны большие силы – отдельный отборочный батальон. Его достаточно, чтобы на 100% гарантировать жизнь Лукашенко", – сказал Сергей Жирнов.
Какие возможны угрозы для Украины
А дальше, предполагает экс-сотрудник КГБ, со временем главарь наемников может собрать на территории Беларуси две армии – это может быть 100 тысяч бойцов. При этом Пригожин, вероятно, не будет набирать людей в Беларуси. Он просто может свезти туда своих наемников.
Думаю, целенаправленно этим займется. Если, вдруг, они, не дай Бог, с территории Беларуси пойдут в Украину, то против них будет очень тяжело биться Украине,
– предположил бывший сотрудник Службы внешней разведки России.
При этом самопровозглашенный президент Беларуси отдал много артиллерии и боеприпасов Путину. Так что, если вагнеровцы пойдут с территории республики, то у них, вероятно, не будет очень много тяжелого оружия и большого боезапаса.
"Если пойдут, то это будет в 100 раз опаснее, если бы просто пошла белорусская армия. Она, вероятно, никогда бы не пошла в Украину, а вот ЧВК Пригожина из Беларуси можепот йти. Это очень неприятная вещь", – отметил Жирнов.
Попытка мятежа в России: главное
- Глава ЧВК "Вагнера" вечером 23 июня заявил, что по позициям в тылу его бойцов нанесли ракетный удар. И это сделало, по словам Пригожина, якобы российское минобороны. "Повар Путина" фактически объявил войну министерству страны-агрессора, министру обороны Сергею Шойгу и руководителю российского генштаба Валерию Герасимову.
- Впоследствии Евгений Пригожин сказал, что "за справедливость готовы сражаться" 25 тысяч его бойцов. Вагнеровцы захватили военные объекты в Ростове, Воронеже и двигались на Москву.
- Наемники не дошли туда 200 километров. Вечером белорусский диктатор Александр Лукашенко провел переговоры с главой ЧВК "Вагнера". После этого Пригожин заявил, что останавливает "мятеж" и разворачивает колонны своих бойцов в полевые лагеря. С самого главаря наемников должны были снять все обвинения и отправить в Беларусь.
- В то же время 26 июня стало известно, что Евгений Пригожин до сих пор под следствием, а уголовное производство против него не закрыли. Хотя ранее пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявлял, что дело закрыто.