Есть мнение, что Пригожин прекратил "поход на Москву" после того, как российские спецслужбы начали угрожать членам семей лидеров ЧВК "Вагнера". Это 24 Каналу прокомментировал глава Службы внешней разведки Украины 2020-2021, начальник ГУР МОУ 2015-2016, генерал-лейтенант Валерий Кондратюк.

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Семья была в безопасном месте

Пригожин осознавал на что он идет и какие могут быть последствия. Он готовился к мятежу, и его семья находилась в безопасном месте.

Я знаю, что его сын находится в одном ЧВК в Африке, а дочь с женой – в безопасном месте,

– сказал генерал-лейтенант.

ФСБ, которая не могла не отслеживать подготовку к этому мятежу, ничего не сообщила кремлевскому диктатору Владимиру Путину, ведь у них есть давняя рознь лично с министром обороны Сергеем Шойгу. Они дали Пригожину парализовать начало этого мятежа, одним из условий которого была отставка министра обороны Шойгу и начальника генштаба России Герасимова.

Затем ФСБ сказали Путину, что готовы подавить восстание и провели обыски и открыли уголовное производство. Таким образом, российские спецслужбы усиливают собственные позиции в глазах Путина.

Обратите внимание! Во время обысков в гостинице "Трезини" в Санкт-Петербурге, которую называют штаб-квартирой руководителя вагнеровцев, силовики обнаружили и изъяли слитки с золотом, оружие, валюта и пакеты с неизвестным порошком.

"Путин потерял все, что возможно перед миром и внутренней аудиторией", – добавил Кондратюк.

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Уголовные дела против Пригожина закрыли

Вечером 23 июня после заявления Евгения Пригожина о "походе на Москву" ФСБ и генпрокуратура России возбудили уголовные дела против главаря вагнеровцев.

Однако на следующий день администрация самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко достигла договоренностей с Пригожиным и мятеж остановился.

Впоследствии спикер Путина Дмитрий Песков заявил, что против Пригожина прекращают уголовные производства, но руководитель наемников отправится в Белоруссию. В то же время Кремль обещает амнистию вагнеровцам, участвовавшим в мятеже из-за их участия в войне против Украины.

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