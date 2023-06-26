Есть мнение, что Пригожин прекратил "поход на Москву" после того, как российские спецслужбы начали угрожать членам семей лидеров ЧВК "Вагнера". Это 24 Каналу прокомментировал глава Службы внешней разведки Украины 2020-2021, начальник ГУР МОУ 2015-2016, генерал-лейтенант Валерий Кондратюк.
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Семья была в безопасном месте
Пригожин осознавал на что он идет и какие могут быть последствия. Он готовился к мятежу, и его семья находилась в безопасном месте.
Я знаю, что его сын находится в одном ЧВК в Африке, а дочь с женой – в безопасном месте,
– сказал генерал-лейтенант.
ФСБ, которая не могла не отслеживать подготовку к этому мятежу, ничего не сообщила кремлевскому диктатору Владимиру Путину, ведь у них есть давняя рознь лично с министром обороны Сергеем Шойгу. Они дали Пригожину парализовать начало этого мятежа, одним из условий которого была отставка министра обороны Шойгу и начальника генштаба России Герасимова.
Затем ФСБ сказали Путину, что готовы подавить восстание и провели обыски и открыли уголовное производство. Таким образом, российские спецслужбы усиливают собственные позиции в глазах Путина.
"Путин потерял все, что возможно перед миром и внутренней аудиторией", – добавил Кондратюк.
Где находилась семья Пригожина во время мятежа в России: смотрите видео
Уголовные дела против Пригожина закрыли
Вечером 23 июня после заявления Евгения Пригожина о "походе на Москву" ФСБ и генпрокуратура России возбудили уголовные дела против главаря вагнеровцев.
Однако на следующий день администрация самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко достигла договоренностей с Пригожиным и мятеж остановился.
Впоследствии спикер Путина Дмитрий Песков заявил, что против Пригожина прекращают уголовные производства, но руководитель наемников отправится в Белоруссию. В то же время Кремль обещает амнистию вагнеровцам, участвовавшим в мятеже из-за их участия в войне против Украины.
Однодневный мятеж Пригожина: последние новости
- Представитель ГУР Андрей Юсов сообщил, что пока нет информации о том, что вагнеровцы системно переходят на территорию Беларуси. Кроме того, отметил, что Лукашенко успешно использовал мятеж в России в собственных интересах и интересах своего режима.
- После подписания соглашения при посредничестве Лукашенко главаря ЧВК "Вагнера" никто не видел, он не выходит на связь.
- Попытка мятежа Пригожина ярко показала неготовность российских силовиков и чиновников разных рангов публично защищать режим Путина.